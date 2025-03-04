Владимир Зеленский готов выполнить одно из требований Трампа — подписать соглашение о полезных ископаемых

Президент на встрече с журналистами заявил, что готов заключить соглашение, которое предоставит США доступ к некоторым природным ресурсам.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выполнить одно из требований президента США Дональда Трампа — подписать соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщает BBC.

В частности, корреспондентка Лаура Кюнсберг пообщалась с Президентом Украины в лондонском аэропорту Станстед, где он сказал, что готов выполнить одно из требований Трампа — подписать соглашение о полезных ископаемых, которое предоставит США доступ к некоторым природным ресурсам Украины.

«Он не будет извиняться перед Трампом или выражать сожаление по поводу того, что произошло в Овальном кабинете, к чему на данный момент неоднократно призвал лагерь президента США», — сообщила журналистка издания.

Президент Украины сказал журналистам, что прошел долгий путь, чтобы попасть в Белый дом, и его визит был знаком уважения. Глава государства добавил, что никогда «никого не обидит», а произошедшее в Белом доме не пошло на пользу ни одной из сторон.

Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами, что сейчас неправильно обсуждать отказ от захваченных территорий РФ. Он также не намерен обсуждать капитуляцию.

«Наши свободы и ценности не продаются», - подчеркнул Президент.

Добавим, в США заявили, что соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США будет подписано в ближайшее время.

В то же время Верховная Рада обратилась к Дональду Трампу о необходимости партнерства с США в сфере полезных ископаемых.

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