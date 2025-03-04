Верховная Рада обратилась к Трампу о необходимости партнерства с США в сфере полезных ископаемых

В Верховной Раде ожидают дальнейшего развития стратегического партнерства с США, в частности, в сфере разведки критически важных полезных ископаемых.

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Руководители Верховной Рады, депутатских фракций и групп в обращении к президенту США Дональду Трампу, Конгрессу и американскому народу поблагодарили за поддержку и подчеркнули необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства.

Текст обращения опубликован на официальном портале Верховной Рады:

Вклад Соединенных Штатов Америки как стратегического партнера Украины был решающим среди международных союзников в поддержке нашей нации в самые сложные времена её истории.

От имени украинского народа Верховная Рада Украины выражает глубокую благодарность Президенту Дональду Трампу, Конгрессу Соединенных Штатов и американскому народу за их твердую и последовательную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за пакеты безопасности, предоставленные Украине, которые помогли стабилизировать ситуацию на фронте.

Украина глубоко уважает стремление великого американского народа к всестороннему восстановлению глобального лидерства Соединенных Штатов. В то же время мы твердо убеждены, что лидерство Соединенных Штатов на международной арене неразрывно связано с защитой идеалов свободы и демократии, соблюдением международных соглашений и надежностью в отношениях с союзниками и друзьями.

Мы убеждены, что безопасность и стабильное развитие нашей нации обеспечиваются непоколебимой поддержкой Соединенных Штатов и отражают ценности, которые стали основой исторического успеха Америки, вдохновляя миллионы украинцев.

На данный момент эта поддержка важнее, чем когда-либо, для украинского народа и Сил безопасности и обороны Украины, а также для обеспечения безопасности и стабильности на всем европейском континенте.

Украинский народ желает мира больше, чем кто-либо в мире, и верит, что личная роль Президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия будут решающими в быстром прекращении боевых действий и достижении мира для Украины, Европы и всего мира.

Верховная Рада Украины приветствует инициативы Президента Дональда Трампа по запуску переговорного процесса, направленного на обеспечение мира.

Верховная Рада Украины подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с Соединенными Штатами, в частности в сфере разведки критически важных полезных ископаемых.

Верховная Рада Украины подтверждает, что Украина должна оставаться независимым и суверенным государством, а украинский народ — свободным и непобежденным.

Вместе мы сильнее!

Как стало известно, в медиа заявили, что США приостанавливают поставки оружия Украине.

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