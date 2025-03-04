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США приостанавливают поставки оружия Украине – Bloomberg

08:13, 4 марта 2025
Как сообщает Bloomberg, приостановка распространяется на всю американскую военную технику, которая в настоящее время не находится в Украине, включая оружие, находящееся в пути или ожидающее в транзитных зонах в Польше.
США приостанавливают поставки оружия Украине – Bloomberg
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США приостанавливают всю запланированную военную помощь, пока президент США Дональд Трамп не определит, что украинские лидеры демонстрируют приверженность миру, сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны, который говорил на условиях анонимности о частных обсуждениях, пишет Bloomberg. Как указывается, администрация также пересмотрит помощь, чтобы убедиться, что она способствует урегулированию конфликта, заявил представитель Белого дома.

«Приказ распространяется на всю военную технику США, которая в настоящее время не находится в Украине, включая оружие, находящееся в транзите на самолетах и кораблях или ожидающее отправки в транзитных пунктах в Польше. Хотя точный объем задержанного оружия пока неизвестен, Трамп унаследовал от бывшего президента Джо Байдена полномочия поставлять Украине вооружение на сумму $3,85 млрд со складов США», — пишут в издании.

Трамп стремится как можно скорее заключить соглашение, чтобы завершить войну, вызванную полномасштабным вторжением России три года назад. Но когда Зеленский во время встречи в Овальном кабинете на прошлой неделе настаивал на гарантиях безопасности, чтобы Россия не нарушила ни одно соглашение, Трамп в гневе сказал ему вернуться, когда тот будет готов к миру. Обе стороны отменили планы по соглашению о полезных ископаемых, которое рассматривалось как возможный шаг к прекращению огня.

В то же время 3 марта Трамп оставил открытой возможность подписания соглашения о полезных ископаемых с Украиной, а европейские лидеры выразили надежду, что его еще можно спасти, также он указал, что пока не обсуждал вариант остановки военной помощи Украине. Приостановлено только финансирование на закупку новых поставок оружия.

«Это замечательная сделка для нас», — сказал Трамп журналистам, добавив, что «я сообщу вам завтра», когда он выступит перед Конгрессом.

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США оружие Украина Дональд Трамп война Владимир Зеленский

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