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США призупиняють постачання зброї Україні – Bloomberg

08:13, 4 березня 2025
Як повідомляє Bloomberg, призупинення поширюється на всю американську військову техніку, яка нині не перебуває в Україні, включаючи зброю, яка перебуває в дорозі або чекає в транзитних зонах у Польщі.
США призупиняють постачання зброї Україні – Bloomberg
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США призупиняють усю заплановану військову допомогу, доки президент США Дональд Трамп не визначить, що українські лідери демонструють відданість миру, повідомив високопосадовець Міністерства оборони, який говорив на умовах анонімності щодо приватних обговорень, пише Bloomberg. Як вказується, адміністрація також перегляне допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню конфлікту, заявив представник Білого дому.

«Наказ поширюється на всю військову техніку США, яка наразі не перебуває в Україні, включаючи зброю, що знаходиться в транзиті на літаках і кораблях або очікує на відправку в транзитних пунктах у Польщі. Хоча точний обсяг затриманої зброї поки невідомий, Трамп успадкував від колишнього президента Джо Байдена повноваження постачати Україні озброєння на суму $3,85 млрд зі складів США», - пишуть у виданні.

Трамп прагне якнайшвидше укласти угоду, щоб завершити війну, спричинену повномасштабним вторгненням Росії три роки тому. Але коли Зеленський під час зустрічі в Овальному кабінеті минулого тижня наполягав на гарантіях безпеки, щоб Росія не порушила жодної угоди, Трамп розгнівано сказав йому повернутися, коли той буде готовий до миру. Обидві сторони скасували плани щодо угоди про корисні копалини, яка розглядалася як можливий крок до припинення вогню.

Водночас 3 березня Трамп залишав відкритими можливості підписання угоди про корисні копалини з Україною, а європейські лідери висловлювали сподівання, що її ще можна врятувати, також він вказав, що ще не обговорював варіант зупинення військової допомоги Україні. Зупинено лише фінансування на закупівлю нових поставок зброї

«Це чудова угода для нас», – сказав Трамп журналістам, додавши, що «я повідомлю вам завтра», коли він виступить перед Конгресом.

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США зброя Україна Дональд Трамп війна Володимир Зеленський

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