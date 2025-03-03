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Канада продовжила тимчасову міграційну програму для українців ще на три роки

21:56, 3 березня 2025
Українці зможуть до 31 березня 2026 року подати заявку на трирічне продовження свого дозволу на роботу й проживання в Канаді.
Канада продовжила тимчасову міграційну програму для українців ще на три роки
Фото: ukrinform
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Канада вирішила продовжити дію Канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET) ще на три роки, що дасть українцям можливість отримати дозволи на роботу та проживання в країні. Про це повідомив міністр імміграції Канади Марк Міллер під час оголошення в Оттаві, пише Укрінформ.

«Канада залишається рішуче налаштованою підтримувати українців та їх родичів, надаючи їм безпеку, поки триває війна. Саме тому мета цього продовження - надати захист, визнаючи довготермінову мету багатьох, яка полягає у поверненні додому, коли це стане безпечно й запанує належний мир», — зазначив Міллер.

Згідно з інформацією міністерства, українці, які приїхали до Канади за програмою CUAET до 31 березня 2024 року, зможуть подати заявку на продовження дозволу на роботу та проживання до 31 березня 2026 року.

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біженець Канада

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