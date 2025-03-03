Канада продлила временную миграционную программу для украинцев еще на три года

Украинцы смогут до 31 марта 2026 года подать заявку на трехлетнее продление своего разрешения на работу и проживание в Канаде.

Фото: ukrinform

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Канада решила продлить действие Канадско-украинского разрешения на экстренные поездки (CUAET) еще на три года, что даст украинцам возможность получить разрешения на работу и проживание в стране. Об этом сообщил министр иммиграции Канады Марк Миллер во время объявления в Оттаве, пишет Укринформ.

«Канада остается решительно настроенной поддерживать украинцев и их родственников, предоставляя им безопасность, пока идет война. Именно поэтому цель этого продолжения - предоставить защиту, признавая долгосрочную цель многих, которая заключается в возвращении домой, когда это станет безопасно и воцарится надлежащий мир», - отметил Миллер.

Согласно информации министерства, украинцы, которые приехали в Канаду по программе CUAET до 31 марта 2024 года, смогут подать заявку на продление разрешения на работу и проживание до 31 марта 2026 года.

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