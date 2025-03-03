Мир в Украине потребует территориальных уступок, – Майк Волц

Для завершения войны, Волц считает, что необходимы территориальные уступки Украины и соглашения по безопасности с Россией.

Фото: Getty Images

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Советник по национальной безопасности президента США Майк Волц заявил, что для достижения мира между Украиной и Россией понадобятся «территориальные уступки» со стороны Украины и «уступки в безопасности» со стороны России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

«Все, что я должен сказать - эта война должна быть закончена, и это потребует уступок по территории, это потребует уступок России относительно гарантий безопасности, это потребует, чтобы все стороны сели за стол переговоров, и мы очень упорно работаем над тем, чтобы продвинуть эти переговоры вперед», - сказал Волц.

В ответ на вопрос, какие именно уступки должна сделать Россия, Волц пояснил, что безопасность Украины должна быть обеспечена территориальными уступками с ее стороны.

«Мы не можем получить никакой конкретики от украинцев, но очевидно, что это будут определенные территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности в будущем», - отметил он.

Волц также подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны быть предоставлены странами Европы, а США не видят Украину как члена НАТО.

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