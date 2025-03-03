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Мир в Україні вимагатиме територіальних поступок, – Майк Волц

21:44, 3 березня 2025
Для завершення війни, Волц вважає, що необхідні територіальні поступки України та безпекові угоди з Росією.
Мир в Україні вимагатиме територіальних поступок, – Майк Волц
Фото: Getty Images
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Радник з національної безпеки президента США Майк Волц заявив, що для досягнення миру між Україною та Росією знадобляться «територіальні поступки» з боку України та «уступки у безпеці» з боку Росії. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу CNN.

«Все, що я мушу сказати – ця війна має бути закінчена, і це вимагатиме поступок щодо території, це вимагатиме поступок Росії щодо гарантій безпеки, це вимагатиме, щоб усі сторони сіли за стіл переговорів, і ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб просунути ці переговори вперед», — сказав Волц.

У відповідь на питання, які саме поступки повинна зробити Росія, Волц пояснив, що безпека України має бути забезпечена територіальними поступками з її боку.

«Ми не можемо отримати ніякої конкретики від українців, але очевидно, що це будуть певні територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки в майбутньому», — зазначив він.

Волц також підкреслив, що гарантії безпеки для України повинні бути надані країнами Європи, а США не бачать Україну як члена НАТО.

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США росія війна

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