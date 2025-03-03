Практика судів
  1. В Україні

Обмінники маніпулюють курсом долара – Гетманцев вимагає втручання НБУ та поліції

21:19, 3 березня 2025
Голова фінансового комітету закликав Нацполіцію до боротьби з аферистами на валютному ринку.
Обмінники маніпулюють курсом долара – Гетманцев вимагає втручання НБУ та поліції
Фото: epravda.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Деякі обмінні пункти знову почали встановлювати різні курси долара залежно від року випуску банкнот, що викликає занепокоєння серед громадян. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, Національний банк України та правоохоронці повинні втрутитися, щоб припинити цю практику.

«Звернення перевірили. Так, правда, аферисти знову прокинулися та заробляють на громадянах додаткову маржу собі в кишені. Однак, виявилося, що ситуація є ще гіршою і попри неодноразові доручення комітету, правоохоронці вперто не помічають нелегальні обмінники, навіть позначені яскравими рекламними вивісками», — зазначив Гетманцев.

За словами Гетманцева, надійшли численні скарги від громадян щодо подвійних курсів обміну валют на долар залежно від року емісії. Ці обмінники навіть відкрито порушують закон, працюючи без ліцензії, і поліція не реагує на ці порушення.

«Звернення перевірили. Так, правда, аферисти знову прокинулися та заробляють на громадянах додаткову маржу собі в кишені. Однак, виявилося, що ситуація є ще гіршою і попри неодноразові доручення комітету, правоохоронці вперто не помічають нелегальні обмінники, навіть позначені яскравими рекламними вивісками», — заявив голова комітету.

Гетманцев закликав Національний банк України та Нацполіцію провести перевірки та вжити негайних заходів щодо порушників закону. Він також попросив громадян фотографувати обмінники, які порушують правила, і надсилати ці матеріали до комітету або правоохоронних органів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Національна поліція НБУ валюта Данило Гетманцев

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто хоче стати членом ВККС по суддівській квоті – список претендентів

Двоє претенденток на посаду члена Комісії стали суддями лише у минулому році.

Після скасування Господарського кодексу на черзі – повне оновлення Цивільного кодексу, – Олексій Мовчан

Заступник голови комітету Олексій Мовчан, який виступав доповідачем з законопроекту про скасування Господарського кодексу, анонсував оновлення Цивільного кодексу та всіх його книг.

У Верховній Раді зареєстрували проект змін до КК та КПК щодо захисту платників податків від тиску кримінального переслідування

Наразі існує практика, коли суб'єкти підприємницької діяльності можуть стати об'єктами кримінального переслідування через недостатньо чітко визначені критерії обов'язку сплати податків та податкових зобов'язань, що призводити до безпідставного втручання правоохоронців у бізнес.

Радник голови Державної судової адміністрації не ходив на роботу, але отримав 800 тисяч грн зарплати — прокуратура

Раднику голови ДСА три роки платили зарплату, а він не ходив на роботу — і, як випливає з ухвали суду, неодноразово виїжджав за кордон.

74% працівників апаратів судів повідомили, що розмір зарплати не мотивує їх якісно виконувати свою роботу — НАДС

Найбільш критична проблема з мотивацією державних службовців зафіксована у судовій владі.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Нагорянський
    Сергій Нагорянський
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Журавська
    Олена Журавська
    секретар Ради суддів України, суддя у відставці
  • Вікторія Коновалова
    Вікторія Коновалова
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Лівінський
    Ігор Лівінський
    голова Миколаївського апеляційного суду