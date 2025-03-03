Обмінники маніпулюють курсом долара – Гетманцев вимагає втручання НБУ та поліції

Голова фінансового комітету закликав Нацполіцію до боротьби з аферистами на валютному ринку.

Фото: epravda.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Деякі обмінні пункти знову почали встановлювати різні курси долара залежно від року випуску банкнот, що викликає занепокоєння серед громадян. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, Національний банк України та правоохоронці повинні втрутитися, щоб припинити цю практику.

«Звернення перевірили. Так, правда, аферисти знову прокинулися та заробляють на громадянах додаткову маржу собі в кишені. Однак, виявилося, що ситуація є ще гіршою і попри неодноразові доручення комітету, правоохоронці вперто не помічають нелегальні обмінники, навіть позначені яскравими рекламними вивісками», — зазначив Гетманцев.

За словами Гетманцева, надійшли численні скарги від громадян щодо подвійних курсів обміну валют на долар залежно від року емісії. Ці обмінники навіть відкрито порушують закон, працюючи без ліцензії, і поліція не реагує на ці порушення.

«Звернення перевірили. Так, правда, аферисти знову прокинулися та заробляють на громадянах додаткову маржу собі в кишені. Однак, виявилося, що ситуація є ще гіршою і попри неодноразові доручення комітету, правоохоронці вперто не помічають нелегальні обмінники, навіть позначені яскравими рекламними вивісками», — заявив голова комітету.

Гетманцев закликав Національний банк України та Нацполіцію провести перевірки та вжити негайних заходів щодо порушників закону. Він також попросив громадян фотографувати обмінники, які порушують правила, і надсилати ці матеріали до комітету або правоохоронних органів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.