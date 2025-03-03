Трамп не прагне відставки Зеленського, – заявив міністр торгівлі США

За словами Говарда Лутніка, Трамп не втручається в українську політику, не вимагає відставки Зеленського.

Фото: CNN

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп не прагне, щоб Президент України Володимир Зеленський пішов у відставку після зустрічі в Овальному кабінеті, яка завершилася достроково через суперечності. Про це повідомив міністр торгівлі США Говард Лутнік в інтерв’ю CNN.

На запитання, чи хоче Трамп, щоб Зеленський залишив свою посаду, Лутнік відповів: «Ні». Міністр уточнив, що Трамп «не втручається в українську політику, він хоче бути миротворцем».

Щодо подальших кроків США і можливості припинення допомоги Україні, Лутнік зазначив, що Трамп ретельно обдумає, як відповісти і які інструменти використовувати в контексті Росії та України, щоб залучити сторони до переговорів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.