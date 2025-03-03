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Трамп не прагне відставки Зеленського, – заявив міністр торгівлі США

21:10, 3 березня 2025
За словами Говарда Лутніка, Трамп не втручається в українську політику, не вимагає відставки Зеленського.
Трамп не прагне відставки Зеленського, – заявив міністр торгівлі США
Фото: CNN
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Президент США Дональд Трамп не прагне, щоб Президент України Володимир Зеленський пішов у відставку після зустрічі в Овальному кабінеті, яка завершилася достроково через суперечності. Про це повідомив міністр торгівлі США Говард Лутнік в інтерв’ю CNN.

На запитання, чи хоче Трамп, щоб Зеленський залишив свою посаду, Лутнік відповів: «Ні». Міністр уточнив, що Трамп «не втручається в українську політику, він хоче бути миротворцем».

Щодо подальших кроків США і можливості припинення допомоги Україні, Лутнік зазначив, що Трамп ретельно обдумає, як відповісти і які інструменти використовувати в контексті Росії та України, щоб залучити сторони до переговорів.

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США Дональд Трамп Володимир Зеленський

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