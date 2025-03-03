Трамп не стремится к отставке Зеленского, – заявил министр торговли США

По словам Говарда Лутника, Трамп не вмешивается в украинскую политику, не требует отставки Зеленского.

Фото: CNN

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Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы Президент Украины Владимир Зеленский ушел в отставку после встречи в Овальном кабинете, которая завершилась досрочно из-за противоречий. Об этом сообщил министр торговли США Говард Лутник в интервью CNN.

На вопрос, хочет ли Трамп, чтобы Зеленский покинул свой пост, Лутник ответил: «Нет». Министр уточнил, что Трамп «не вмешивается в украинскую политику, он хочет быть миротворцем».

Относительно дальнейших шагов США и возможности прекращения помощи Украине, Лутник отметил, что Трамп тщательно обдумает, как ответить и какие инструменты использовать в контексте России и Украины, чтобы привлечь стороны к переговорам.

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