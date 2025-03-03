Украина и Балтийские страны готовят совместный план для реальных гарантий безопасности – Зеленский

Владимир Зеленский обсудил с Балтийскими лидерами план действий для обеспечения безопасности Украины.

Фото: Тelegram / Zelenskiy

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продуктивном разговоре с лидерами Балтийских стран - Президентом Литвы Гитанасом Науседой, Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и Премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

Зеленский проинформировал партнеров о результатах саммита в Лондоне, отметив, что необходимо подготовить совместный план действий, который приблизит Украину к реальным гарантиям безопасности.

«Вместе мы должны подготовить план действий, который приблизит нас к реальным гарантиям безопасности. Есть конкретные инициативы, будем работать», - заявил он.

Президент подчеркнул важность единства с международными партнерами для достижения быстрой победы и обеспечения надежного мира. Он подчеркнул, что только через сотрудничество Украины, Европы и США можно вернуть безопасность для всех людей.

«Я благодарен за поддержку и решение о новых оборонных пакетах, которые помогут сохранить жизнь наших людей», - добавил Зеленский.

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