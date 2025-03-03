Україна та Балтійські країни готують спільний план для реальних гарантій безпеки – Зеленський

Володимир Зеленський обговорив з Балтійськими лідерами план дій для забезпечення безпеки України.

Фото: Тelegram / Zelenskiy

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про продуктивну розмову з лідерами Балтійських країн – Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом і Прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

Зеленський поінформував партнерів про результати саміту в Лондоні, зазначивши, що необхідно підготувати спільний план дій, який наблизить Україну до реальних гарантій безпеки.

«Разом ми повинні підготувати план дій, який наблизить нас до реальних гарантій безпеки. Є конкретні ініціативи, будемо працювати», – заявив він.

Президент підкреслив важливість єдності з міжнародними партнерами для досягнення швидкої перемоги та забезпечення надійного миру. Він наголосив, що тільки через співпрацю України, Європи та США можна повернути безпеку для всіх людей.

«Я вдячний за підтримку і рішення про нові оборонні пакети, які допоможуть зберегти життя наших людей», – додав Зеленський.

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