Перші співбесіди з учасниками добору на посади суддів відбудуться у лютому-березні 2026 року

Участь у доборі можуть взяти до 4 тисяч кандидатів на посади суддів.

Джерело фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила останні новини стосовно добору на 1 800 вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 11 грудня 2024 року.

Як розповіли 1 березня члени Комісії під час зустрічі з потенційними кандидатами на посади суддів судів першої інстанції, процедури добору на посади суддів триватимуть протягом всього 2025 року та можливо перейдуть і на початок 2026 року.

Наприклад, етап кваліфікаційного іспиту для учасників добору триватиме все літо 2025 року.

Восени-взимку 2025 року відбудеться конкурс для учасників добору, які потраплять у підсумковий рейтинг.

А співбесіди для отримання рекомендації розпочнуться перш за все з кандидатами, які оберуть для кар’єри найбільш завантажені справами суди.

Перші співбесіди, за прогнозами ВККС, відбудуться у лютому-березні 2026 року.

Що стосується кількості учасників добору, то за розрахунками ВККС, кандидатів може бути від 2 700 до 4 тисяч.

Також у ВККС нагадали, що за майбутні посади в судах, учасники добору будуть змагатися з вже діючими суддями, які так само будуть складати кваліфікаційний іспит, отримувати відповідні бали, щоб мати можливість претендувати в бажані суди.

Крім того, члени Комісії закликали кандидатів на посади суддів не захоплюватися програмами штучного інтелекту, наприклад, такими як Chat GPT, зокрема при написанні мотиваційних листів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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