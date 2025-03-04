КПК не передбачає, що внесення змін у ЄРДР і зміна правової кваліфікації мають здійснюватися виключно за погодженням керівника прокуратури та на підставі ухвали слідчого судді – Верховний Суд

Також Верховний Суд вказав, що кримінальний процесуальний закон не містить вимог щодо обов’язкового затвердження обвинувального акта саме керівником відділу прокуратури.

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Кримінальний процесуальний кодекс не забороняє змінювати правову кваліфікацію кримінально караних дій особи під час досудового розслідування. Повідомлення про підозру, у випадку виникнення підстав, може бути змінене слідчим чи прокурором шляхом ухвалення відповідної постанови.

КПК не передбачено, що внесення змін у ЄРДР і зміна правової кваліфікації злочину мають здійснюватися виключно за погодженням саме керівника прокуратури та на підставі відповідної ухвали слідчого судді. На це вказав Кримінальний касаційний суд Верховного Суду у постанові від 20 січня 2025 року по справі №357/12623/21.

Також Верховний Суд зазначив, що кримінальний процесуальний закон не містить вимог щодо обов’язкового затвердження обвинувального акта саме керівником відділу прокуратури.

Обставини справи

Засуджений до касаційної скарги долучив копію витягу з ЄРДР, відповідно до якого внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК.

Правова кваліфікація злочину за ч. 2 ст. 121 КК і вказана в постанові про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 9.07.2021, яку прокурор долучив до обвинувального акта. Тобто, після повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та початку досудового розслідування слідчими органами було визначено попередню кваліфікацію злочину за ч. 2 ст. 121 КК.

Як видно з матеріалів досудового розслідування, у межах цього кримінального провадження (тобто після вчинення дій, передбачених ч. 1 ст. 214 КПК) слідчий виніс постанову від 9.07.2021 про перекваліфікацію складу злочину. При цьому згідно з вироком в матеріалах кримінального провадження наявний витяг з ЄРДР від 18.08.2021 року з правовою кваліфікацією дій за п. 7 ч. 2 ст. 115 КК.

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за п. 7 ч. 2 ст. 115 КК.

У касаційній скарзі засуджений зазначає, що унесення змін у ЄРДР, зокрема зміна правової кваліфікації його дій з ч. 2 ст. 121 на п. 7 ч. 2 ст. 115 КК, здійснювалося слідчим без обов’язкової на це ухвали слідчого судді. А також обвинувальний акт з уже зміненою правовою кваліфікацією дій засудженого не погоджений керівником відділу прокуратури і не завірений мокрою гербовою печаткою.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. ККС ВС вказав, що системний аналіз положень кримінального процесуального закону свідчить про те, що КПК не містить імперативних норм, які б забороняли зміну правової кваліфікації кримінально караних дій особи під час досудового розслідування.

Це також узгоджується з положеннями глави 22 КПК, зі змісту якої вбачається, що повідомлення про підозру (у якому, з-поміж іншого, має бути указана правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність), у випадку виникнення підстав, може бути змінене слідчим чи прокурором (статті 277–279 КПК).

Разом з тим, зміна правової кваліфікації кримінального правопорушення, з огляду на положення ч. 3 ст. 110 КПК, має здійснюватися шляхом винесення відповідної постанови.

При цьому КПК не передбачено, що внесення змін у ЄРДР і зміна правової кваліфікації злочину мають здійснюватися виключно за погодженням саме керівника прокуратури та на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Крім того, постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого саме ч. 2 ст. 121 КК, не позбавляє орган досудового розслідування права змінити правову кваліфікацію кримінального правопорушення на цій стадії кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених статтями 36, 37, 40 КПК, затвердження обвинувального акта здійснюється прокурором, який входить до складу групи прокурорів. При цьому процесуальним законом не передбачено вимоги щодо обов’язкового затвердження обвинувального акта керівником відділу прокуратури.

Автор: Наталя Мамченко

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