УПК не предусматривает, что внесение изменений в ЕРДР и изменение правовой квалификации должны осуществляться исключительно по согласованию с руководителем прокуратуры и на основании определения следственного судьи – Верховный Суд

Также Верховный Суд указал, что уголовный процессуальный закон не содержит требований относительно обязательного утверждения обвинительного акта именно руководителем отдела прокуратуры.

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Уголовный процессуальный кодекс не запрещает изменять правовую квалификацию уголовно наказуемых действий лица во время досудебного расследования. Сообщение о подозрении, в случае возникновения оснований, может быть изменено следователем или прокурором путем принятия соответствующего постановления.

УПК не предусмотрено, что внесение изменений в ЕРДР и изменение правовой квалификации преступления должны осуществляться исключительно по согласованию именно с руководителем прокуратуры и на основании соответствующего определения следственного судьи. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 20 января 2025 года по делу №357/12623/21.

Также Верховный Суд отметил, что уголовный процессуальный закон не содержит требований относительно обязательного утверждения обвинительного акта именно руководителем отдела прокуратуры.

Обстоятельства дела

Осужденный к кассационной жалобе приложил копию выписки из ЕРДР, согласно которой внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК.

Правовая квалификация преступления по ч. 2 ст. 121 УК указана в постановлении о назначении группы прокуроров в уголовном производстве от 9.07.2021, которое прокурор приложил к обвинительному акту. То есть после сообщения о совершении уголовного правонарушения и начала досудебного расследования следственными органами была определена предварительная квалификация преступления по ч. 2 ст. 121 УК.

Как видно из материалов досудебного расследования, в рамках этого уголовного производства (то есть после совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 214 УПК) следователь вынес постановление от 9.07.2021 о переквалификации состава преступления. При этом согласно приговору в материалах уголовного производства имеется выписка из ЕРДР от 18.08.2021 года с правовой квалификацией действий по п. 7 ч. 2 ст. 115 УК. Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по п. 7 ч. 2 ст. 115 УК.

В кассационной жалобе осужденный указывает, что внесение изменений в ЕРДР, в частности изменение правовой квалификации его действий с ч. 2 ст. 121 на п. 7 ч. 2 ст. 115 УК, осуществлялось следователем без обязательного на то определения следственного судьи. А также обвинительный акт с уже измененной правовой квалификацией действий осужденного не согласован с руководителем отдела прокуратуры и не заверен мокрой гербовой печатью.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. КУС ВС указал, что системный анализ положений уголовного процессуального закона свидетельствует о том, что УПК не содержит императивных норм, которые бы запрещали изменение правовой квалификации уголовно наказуемых действий лица во время досудебного расследования.

Это также согласуется с положениями главы 22 УПК, из содержания которой усматривается, что сообщение о подозрении (в котором, среди прочего, должна быть указана правовая квалификация уголовного правонарушения, в совершении которого подозревается лицо, с указанием статьи (части статьи) закона Украины об уголовной ответственности), в случае возникновения оснований, может быть изменено следователем или прокурором (статьи 277–279 УПК).

Вместе с тем, изменение правовой квалификации уголовного правонарушения, с учетом положений ч. 3 ст. 110 УПК, должно осуществляться путем вынесения соответствующего постановления.

При этом УПК не предусмотрено, что внесение изменений в ЕРДР и изменение правовой квалификации преступления должны осуществляться исключительно по согласованию именно с руководителем прокуратуры и на основании соответствующего определения следственного судьи.

Кроме того, постановление о назначении группы прокуроров в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного именно ч. 2 ст. 121 УК, не лишает орган досудебного расследования права изменить правовую квалификацию уголовного правонарушения на этой стадии уголовного производства.

В соответствии с положениями, предусмотренными статьями 36, 37, 40 УПК, утверждение обвинительного акта осуществляется прокурором, входящим в состав группы прокуроров. При этом процессуальным законом не предусмотрено требования относительно обязательного утверждения обвинительного акта руководителем отдела прокуратуры.

Автор: Наталя Мамченко

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