Прокурорам будут платить пенсию за выслугу лет только после увольнения из прокуратуры – комитет согласовал законопроект

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект авторства Галины Третьяковой относительно особенностей пенсионного обеспечения работников прокуратуры.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парламентский Комитет по вопросам социальной политики решил рекомендовать Верховной Раде принять в первом чтении законопроект о пенсионном обеспечении работников прокуратуры №12278. Инициатором законопроекта выступила председатель Комитета Галина Третьякова.

Так, предлагается дополнить закон о пенсионном обеспечении новым разделом, который будет определять особенности пенсионного обеспечения работников прокуратуры за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца. При этом законопроект не изменяет положения относительно пенсионного обеспечения прокуроров в части определения права на пенсию и исчисления ее размера.

Соответствующие нормы предлагается исключить из Закона «О прокуратуре», чтобы, по словам Третьяковой, «избежать дублирования».

В то же время, в отличие от действующего порядка пенсионного обеспечения работников прокуратуры, предлагается выплачивать пенсию за выслугу лет только после увольнения лица из органов прокуратуры.

Кроме того, законопроектом Пенсионному фонду Украины предоставляется статус центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.

Законопроектом не предусмотрено установление отдельных льготных условий проведения перерасчета назначенных пенсий, например, в связи с ростом заработной платы действующих работников прокуратуры. Перерасчет пенсий, назначенных в соответствии с этим законом, будет проводиться на общих основаниях ежегодно с 1 марта с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения, который определяется в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в порядке и на условиях, определенных Кабинетом Министров.

Также законопроект предусматривает, что изменения в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» могут вноситься исключительно законами о внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (по аналогии с порядком внесения изменений в Бюджетный кодекс и Налоговый кодекс).

Офис Генерального прокурора предоставил замечания к законопроекту, в частности, относительно недопустимости переноса положений законодательства о пенсионном обеспечении прокуроров из профильного Закона «О прокуратуре» в Закон «О пенсионном обеспечении»; введения требования о назначении пенсии после увольнения из органов прокуратуры; установления новых правил перерасчета пенсии за выслугу лет прокурорам.

Как отмечает Комитет в решении о рекомендации законопроекта, Офис Генпрокурора указал, что требование о перерасчете пенсий прокурорам в порядке, установленном Кабмином, предусматривалось в Законе «О прокуратуре», однако было признано неконституционным (решение КСУ от 13.12.2019 № 7-(ІІ)/2019). Повторное введение правового регулирования, признанного неконституционным, дает основания утверждать о нарушении конституционных предписаний, согласно которым законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей.

Со своей стороны, Минфин отмечает, что реализация акта будет способствовать экономии средств государственного бюджета на пенсионное обеспечение работников прокуратуры, однако потребует дополнительных расходов в части предоставления специального статуса Пенсионному фонду Украины.

Изменение статуса Фонда потребует увеличения расходов на оплату труда работников в связи с повышением размеров должностных окладов государственных служащих в связи с отнесением такого органа к другому типу государственных органов первой юрисдикции.

Кроме того, отмечает, что законопроект требует дополнительной доработки, в частности относительно целесообразности и необходимости внесения изменений в Закон «О пенсионном обеспечении», положения которого применяются в части определения права на пенсию за выслугу лет для лиц, которые на день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» имеют выслугу лет и стаж, необходимые для назначения такой пенсии.

Минсоцполитики поддержало законопроект при условии доработки и указало, что внесение в Закон «О пенсионном обеспечении» предложенных изменений может создать дополнительные риски относительно восстановления норм закона, которые фактически являются недействующими. В связи с этим Минсоцполитики предлагает вносить изменения относительно пенсионного обеспечения работников прокуратуры в действующее законодательство и доработать в этой части законопроект.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.