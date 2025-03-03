5 марта президент США Дональд Трамп обратится к Конгрессу

Дональд Трамп выступит с первой речью перед Конгрессом после возвращения в Белый дом.

Фото: npr

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Президент США Дональд Трамп 5 марта 2025 года выступит с речью перед совместной сессией Конгресса. Это будет его первое выступление после того, как он вернулся в Белый дом шесть недель назад.

Речь состоится на фоне изменений в федеральном правительстве, в частности усиления борьбы с нелегальной иммиграцией и новых инициатив в международной политике США.

Трамп обратится к Конгрессу, где республиканцы контролируют обе палаты. Однако, несмотря на большинство, процесс принятия законов, касающихся предвыборных обещаний президента, продвигается медленно.

Речь начнется в 21:00 по восточному времени (в 4:00 по киевскому времени).

Ранее советник по национальной безопасности Майк Уолц сообщал, что выступление Трампа на совместном заседании Конгресса изначально должно было содержать объявление о подписанном соглашении с Украиной, но теперь «мы увидим, что произойдет в ближайшие 48 часов».

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