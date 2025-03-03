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5 березня президент США Дональд Трамп звернеться до Конгресу

20:15, 3 березня 2025
Дональд Трамп виступить з першою промовою перед Конгресом після повернення до Білого дому.
5 березня президент США Дональд Трамп звернеться до Конгресу
Фото: npr
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Президент США Дональд Трамп 5 березня 2025 року виступить з промовою перед спільною сесією Конгресу. Це буде його перший виступ після того, як він повернувся до Білого дому шість тижнів тому.

Промова відбудеться на фоні змін у федеральному уряді, зокрема посилення боротьби з нелегальною імміграцією та нових ініціатив у міжнародній політиці США.

Трамп звернеться до Конгресу, де республіканці контролюють обидві палати. Однак, незважаючи на більшість, процес ухвалення законів, які стосуються передвиборчих обіцянок президента, просувається повільно.

Промова розпочнеться о 21:00 за східним часом (о 4:00 за київським часом).

Раніше радник із національної безпеки Майк Волц повідомляв, що виступ Трампа на спільному засіданні Конгресу спочатку мав містити оголошення про підписану угоду з Україною, але тепер «ми побачимо, що станеться в найближчі 48 годин».

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США Дональд Трамп

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