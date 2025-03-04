На Кіровоградщині в лікарні померла однорічна дівчинка – розпочато розслідування

Розпочато службове та кримінальне розслідування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У центральній районній лікарні Світловодська, що на Кіровоградщині, померла однорічна дівчинка. Голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович доручив провести службове розслідування та взяв ситуацію під особистий контроль.

Як повідомляє «Златопіль», мати дитини звернулася до поліції 3 березня. За словами речниці обласної поліції Віталіни Бевзенко, інформацію про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями Кримінального кодексу щодо умисного вбивства та неналежного виконання медичних обов’язків.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.