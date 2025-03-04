На Кировоградщине в больнице умерла годовалая девочка – начато расследование

Начато служебное и уголовное расследование.

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В центральной районной больнице Светловодска, что на Кировоградщине, умерла годовалая девочка. Председатель областной военной администрации Андрей Райкович поручил провести служебное расследование и взял ситуацию под личный контроль.

Как сообщает «Златополь», мать ребенка обратилась в полицию 3 марта. По словам пресс-секретаря областной полиции Виталины Бевзенко, информацию об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по статьям Уголовного кодекса об умышленном убийстве и ненадлежащем исполнении медицинских обязанностей.

Сейчас идет следствие, правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

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