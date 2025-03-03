Сырский о DeepState – уважение к работе, но есть вопросы по безопасности

ВСУ и DeepState согласовали подход к публикации военных данных.

Фото: ВСУ

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выразил уважение к работе аналитической платформы DeepState, однако отметил важность ограничений по публикации некоторых данных. В интервью он отметил, что иногда у военных возникают противоречия с ресурсом из-за обнародования информации в реальном времени.

«Этот вопрос касается безопасности войск. Иногда от этого зависит жизнь наших военных, которые планируют или выполняют какие-то действия, о которых никто не должен знать. Враг мониторит информационные ресурсы и часто ссылается на данные DeepState», - пояснил Сырский.

Он добавил, что ВСУ и платформа уже провели встречи и нашли пути взаимодействия по согласованию подачи информации.

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