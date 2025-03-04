Наказывать за уклонение от уплаты налогов предлагают только при наличии результатов соответствующей проверки налоговой службы

В статье 212 УК, которая регулирует ответственность за уклонение от уплаты налогов, предлагается уточнить, что обязанность уплаты налогов подтверждается только при наличии решения контролирующего органа о согласованной сумме налогового обязательства.

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В парламенте предложили законодательно устранить лазейку для правоохранителей, которая позволяет блокировать деятельность предприятий. Речь идет о законопроекте №12425, который предусматривает изменения в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс.

Так, правоохранительные органы в последнее время нередко открывают производства по факту уклонения от уплаты налогов (статья 212 Уголовного кодекса) без наличия результатов проверок налоговых органов. Возникает ситуация, когда проверка налоговой службой не проводилась, отсутствует налоговое уведомление-решение, принятое на основании акта проверки, в налоговых органах нет информации о задолженности предприятия по налогам, однако досудебное расследование может длиться годами. При этом бизнесу арестовывают счета, что приводит к блокировке хозяйственной деятельности.

Фактически это приводит к необоснованному вмешательству правоохранительных органов в деятельность бизнеса.

Законопроектом №12425 предлагается внести изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, в частности в примечание к статье 212 УК, которая регулирует ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей, предлагается добавить норму, что:

Для целей этой статьи обязанность уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, подтверждается только при наличии решения контролирующего органа о согласованной сумме налогового обязательства.

о согласованной сумме налогового обязательства. Ответственность за действия, предусмотренные частями первой – третьей этой статьи, наступает только при наличии налогового долга, определенного в установленном законодательством порядке.

В статью 212-1 УК («Уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование») предлагается добавить норму, что:

Для целей этой статьи обязанность уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование подтверждается только при наличии решения контролирующего органа о согласованной сумме денежного обязательства.

о согласованной сумме денежного обязательства. Для целей этой статьи обязанность уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование подтверждается только при наличии окончательного решения органа Пенсионного фонда или решения суда , вступившего в законную силу.

, вступившего в законную силу. Ответственность за действия, предусмотренные частями первой – третьей этой статьи, наступает только при наличии недоимки, определенной в установленном законодательством порядке.

В части 1 статьи 284 УПК предлагается установить, что уголовное производство закрывается, если в уголовном производстве по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 212, 212-1 Уголовного кодекса, обстоятельства, которые могли свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, приведенные потерпевшим, заявителем или выявленные из другого источника, касаются налогового (денежного) обязательства, которое не является согласованным, или касаются обязательства по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, требование о котором оспаривается или может быть оспорено в административном или судебном порядке.

Как отмечается, проект направлен на совершенствование законодательства с целью разграничения налоговых и уголовных правоотношений.

Автор: Наталя Мамченко

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