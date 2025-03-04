Карати за ухилення від сплати податків пропонують лише за наявності результатів відповідної перевірки податкової служби

У статті 212 КК, яка регулює відповідальність за ухилення від сплати податків, пропонується уточнити, що обов’язок сплати податків підтверджується лише за наявності рішення контролюючого органу щодо узгодженої суми податкового зобов’язання.

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У парламенті запропонували законодавчо усунути лазівку для правоохоронців, яка дозволяє блокувати діяльність підприємств. Йдеться про законопроект 12425, який передбачає зміни до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексів.

Так, правоохоронні органи останнім часом нерідко відкривають провадження за фактом ухилення від сплати податків (стаття 212 Кримінального кодексу) за відсутності результатів перевірок податкових органів. Виникає ситуація, коли перевірка податковою службою не проводилася, відсутнє податкове повідомлення-рішення, прийняте на підставі акту перевірки, у податкових органах відсутня інформація про заборгованість зі сплати податків підприємством, однак досудове розслідування щодо підприємства може тривати роками. При цьому бізнесу арештовують рахунки, і внаслідок цього блокують господарську діяльність.

Фактично це призводить до безпідставного втручання правоохоронних органів у діяльність бізнесу.

Законопроектом 12425 пропонується внести зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, якими примітку до статті 212 КК, яка регулює відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) доповнити нормою про те, що:

Для цілей цієї статті обов’язок сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, підтверджується лише за наявності рішення контролюючого органу щодо узгодженої суми податкового зобов’язання.

Відповідальність за діяння, передбачені частинами першою – третьою цієї статті, настає за наявності податкового боргу, визначеного у встановленому законодавством порядку.

Також пропонується доповнити примітку до статті 212-1 КК («Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування») нормою про те, що:

Для цілей цієї статті обов’язок сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування підтверджується лише за наявності рішення контролюючого органу щодо узгодженої суми грошового зобов’язання.

Для цілей цієї статті обов’язок сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування підтверджується лише за наявності остаточного рішення органу Пенсійного фонду або рішення суду щодо такого обов’язку, що набрало законної сили.

Відповідальність за діяння, передбачені частинами першою – третьою цієї статті, настає за наявності недоїмки, визначеної у встановленому законодавством порядку.

У ч. 1 статті 284 КПК пропонується встановити, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 212, 212-1 Кримінального кодексу, обставини, що могли свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведені потерпілим, заявником чи виявлені з іншого джерела, стосуються податкового (грошового) зобов’язання, яке не є узгодженим, або стосуються зобов’язання зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, вимога про сплату якого оскаржується або може бути оскаржена в адміністративному або судовому порядку.

Як зазначається, проект спрямований на вдосконалення законодавства з метою розмежування податкових та кримінальних правовідносин.

Автор: Наталя Мамченко

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