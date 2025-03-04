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Верховний Суд скасував ухвалу про повернення апеляційної скарги через відсутність підпису на електронному ордері адвоката

09:45, 4 березня 2025
Ордер, сформований та поданий через систему «Електронний суд», є належним підтвердженням повноважень адвоката.
Верховний Суд скасував ухвалу про повернення апеляційної скарги через відсутність підпису на електронному ордері адвоката
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Верховний Суд розглянув касаційну скаргу фізичної особи, в інтересах якої діє адвокат, на ухвалу Восьмого апеляційного адміністративного суду, якою апеляційну скаргу скаржника було повернуто через відсутність підпису адвоката на ордері. Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував ухвалу апеляційного суду та направив справу для продовження розгляду, визнавши, що ордер, сформований та поданий через систему «Електронний суд», є належним підтвердженням повноважень адвоката.

Позивач звернувся до суду з позовом про скасування рішення органу місцевого самоврядування щодо інвентаризації земельних ділянок. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, після чого позивач подала апеляційну скаргу.

Апеляційний суд повернув скаргу, мотивуючи це тим, що наданий адвокатом ордер не містив власноручного підпису або електронного підпису адвоката. Суд зазначив, що такий ордер не відповідає вимогам Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та Положенню про ордер на надання правничої допомоги.

У касаційній скарзі представник позивача наголошував, що ордер був підписаний кваліфікованим електронним підписом (КЕП) через систему "Електронний суд", що відповідає чинним нормам права та належним чином підтверджує повноваження адвоката.

Верховний Суд погодився з доводами скаржника, вказавши, що подання документів через систему "Електронний суд" із застосуванням КЕП повністю відповідає законодавству. Суд зазначив, що відмова у прийнятті таких документів суперечить принципам доступу до правосуддя та цифровізації судових процесів.

Суд також послався на практику Європейського суду з прав людини та міжнародні стандарти цифрового правосуддя, включаючи Регламент (ЄС) №910/2014 (eIDAS), які визнають юридичну силу електронного підпису на рівні з власноручним підписом.

Верховний Суд наголосив, що запровадження системи "Електронний суд" передбачає обов’язок судів визнавати електронні документи належним чином підписаними, якщо вони засвідчені КЕП. Повернення апеляційної скарги через відсутність фізичного підпису на ордері є порушенням права на доступ до правосуддя.

Основні правові висновки Верховного Суду:

  • Ордер адвоката, сформований в електронній формі, поданий через систему «Електронний суд» та підписаний КЕП, є належним підтвердженням його повноважень. Відмова у прийнятті такого ордера порушує принципи електронного правосуддя, закріплені в міжнародних та національних нормативних актах.
  • Судове рішення про повернення апеляційної скарги через відсутність фізичного підпису на ордері є незаконним та підлягає скасуванню. Відсутність власноручного підпису на ордері не може бути підставою для повернення апеляційної скарги, якщо документ підписаний КЕП.

Постанова Верховного Суду від 29 січня 2025 року у справі №300/7062/23 (адміністративне провадження №К/990/36532/24).

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд адвокат ордер скарги

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Верховний Суд скасував ухвалу про повернення апеляційної скарги через відсутність підпису на електронному ордері адвоката

Ордер, сформований та поданий через систему «Електронний суд», є належним підтвердженням повноважень адвоката.

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