ЗСУ переходять на парашути T-11 – новий рівень безпеки та ефективності

Українські десантники випробовують сучасні парашутні системи T-11.

Фото: Генеральний штаб Збройних сил України

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В Україні тривають випробування та підготовка особового складу Десантно-штурмових військ до десантування на новітніх парашутних системах T-11. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Система T-11 є новим поколінням десантних парашутів, що заміняє застарілі моделі, забезпечуючи ряд важливих переваг. Вона дозволяє зменшити висоту десантування, що підвищує безпеку і скорочує час перебування в повітрі. Також, завдяки збільшеній вантажопідйомності, десантники можуть нести більше спорядження. Парашут гарантує стабільне та контрольоване зниження, мінімізуючи ризики під час посадки.

Ці парашутні системи вже успішно використовуються в арміях провідних країн світу, і тепер українські десантники освоюють новітні технології, що значно покращують ефективність виконання бойових завдань.

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