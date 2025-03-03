ВСУ переходят на парашюты T-11 – новый уровень безопасности и эффективности

Украинские десантники испытывают современные парашютные системы T-11.

Фото: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

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В Украине продолжаются испытания и подготовка личного состава Десантно-штурмовых войск к десантированию на новейших парашютных системах T-11. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Система T-11 является новым поколением десантных парашютов, заменяет устаревшие модели, обеспечивая ряд важных преимуществ. Она позволяет уменьшить высоту десантирования, что повышает безопасность и сокращает время пребывания в воздухе. Также, благодаря увеличенной грузоподъемности, десантники могут нести больше снаряжения. Парашют гарантирует стабильное и контролируемое снижение, минимизируя риски во время посадки.

Эти парашютные системы уже успешно используются в армиях ведущих стран мира, и теперь украинские десантники осваивают новейшие технологии, которые значительно улучшают эффективность выполнения боевых задач.

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