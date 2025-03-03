Кир Стармер заявил, что Трамп искренне хочет мира в Украине

Лондон и Вашингтон работают над мерами безопасности для Украины.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что президент США Дональд Трамп искренне стремится достичь мира в Украине. Об этом он заявил во время выступления в Палате общин в понедельник, сообщает BBC.

Стармер напомнил о своем недавнем визите в Белый дом, во время которого обсуждал с Трампом вопросы европейской безопасности, в частности поддержку статьи 5 договора о НАТО.

«Я приветствую понимание из нашего диалога, что наши две страны будут работать вместе над мерами безопасности для достижения прочного мира в Украине. Я также приветствую неизменную преданность президента этому миру, в искренности которой никто в этом зале не должен сомневаться ни на секунду», - подчеркнул британский премьер.

Ранее в Белом доме заявляли, что Трамп готов к возобновлению переговоров с Зеленским по полезным ископаемым, но только если он изменит свою позицию.

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