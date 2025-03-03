Франция заинтересована в добыче полезных ископаемых Украины

Украина имеет 5% мировых запасов полезных ископаемых, которые интересны Франции для обороны.

Фото: Getty Images

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Франция проявляет большой интерес к полезным ископаемым Украины и с октября 2024 года ведет переговоры по их использованию. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, уточнив, что вопрос потребностей оборонной промышленности страны является приоритетным, сообщает Bild.

«Нас волнует не возврат денег, а потребности нашей оборонной промышленности. Нашей оборонной промышленности понадобится ряд важнейших видов сырья для наших собственных систем вооружения, и не в следующем году, а в течение следующих 30 или 40 лет», - отметил он.

Лекорню добавил, что этот вопрос был передан ему для личного контроля президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Министр также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность заключения соглашений о добыче полезных ископаемых в Украине, что является частью Плана победы страны.

Согласно данным исследования World Mining Data за 2024 год, Украина владеет около 5% мировых запасов полезных ископаемых, хотя не все эти ресурсы активно добываются. В частности, в Украине есть значительные запасы марганца, урана, графита и железной руды, которые используются в оборонной и технологической отраслях. Общая стоимость природных богатств страны оценивается в более 14 триллионов евро.

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