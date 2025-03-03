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Кто хочет стать членом ВККС по судейской квоте – список претендентов

18:15, 3 марта 2025
Две претендентки на должность члена Комиссии стали судьями только в прошлом году.
Кто хочет стать членом ВККС по судейской квоте – список претендентов
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Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС обнародовала информацию о кандидатах на единственную вакантную должность члена ВККС по судейской квоте. 

По состоянию на вечер 3 марта 2025 года известны фамилии 11 кандидатов, хотя их количество еще может несколько измениться. 

Напомним, что документы кандидаты на должность члена ВККС из числа судей или судей в отставке могли подать с 10 февраля по 3 марта 2025 года.

Отметим, что сразу две претендентки на должность члена ВККС начали свою судейскую карьеру менее года назад. 

На должность члена ВККС претендуют следующие кандидаты: 

Местные общие суды 

Мирошниченко Юрий Михайлович – судья Ильичевского районного суда города Мариуполя (откомандирован в состав Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области). 

Придатко Виталий Николаевич – судья Кролевецкого районного суда Сумской области 

Мисечко Николай Николаевич – судья Оболонского районного суда города Киева 

Пелих Александр Александрович – судья Старобельского районного суда Луганской области (откомандирован в состав Воловецкого районного суда Закарпатской области) 

Гаева Людмила Вадимовна – судья Приморского районного суда города Одессы 

Вознюк Оксана Леонидовна – судья Белоцерковского горрайонного суда Киевской области (судья назначена на должность только в июле 2024 года) 

Кравченко Ярослава Владимировна – судья Соломенского районного суда города Киева (судья назначена на должность только в мае 2024 года)

Окружные административные суды 

Голубь Виктория Анатольевна – судья Донецкого окружного административного суда

Рыщенко Андрей Юрьевич – судья Днепропетровского окружного административного суда 

Судьи в отставке 

Кушнир Игорь Витальевич – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в отставке 

Бурлака Ирина Васильевна – судья Харьковского апелляционного суда в отставке 

Напомним, что предыдущий конкурс на должность члена ВККС по квоте судей и судей в отставке полностью провалился

21 января 2025 года Высший совет правосудия отказал в назначении на должность члена ВККС обоим претендентам, отобранным Конкурсной комиссией.

Автор: Вячеслав Хрипун

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судья ВККС

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Кто хочет стать членом ВККС по судейской квоте – список претендентов

Две претендентки на должность члена Комиссии стали судьями только в прошлом году.

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