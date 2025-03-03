Кто хочет стать членом ВККС по судейской квоте – список претендентов

Две претендентки на должность члена Комиссии стали судьями только в прошлом году.

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Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС обнародовала информацию о кандидатах на единственную вакантную должность члена ВККС по судейской квоте.

По состоянию на вечер 3 марта 2025 года известны фамилии 11 кандидатов, хотя их количество еще может несколько измениться.

Напомним, что документы кандидаты на должность члена ВККС из числа судей или судей в отставке могли подать с 10 февраля по 3 марта 2025 года.

Отметим, что сразу две претендентки на должность члена ВККС начали свою судейскую карьеру менее года назад.

На должность члена ВККС претендуют следующие кандидаты:

Местные общие суды

Мирошниченко Юрий Михайлович – судья Ильичевского районного суда города Мариуполя (откомандирован в состав Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области).

Придатко Виталий Николаевич – судья Кролевецкого районного суда Сумской области

Мисечко Николай Николаевич – судья Оболонского районного суда города Киева

Пелих Александр Александрович – судья Старобельского районного суда Луганской области (откомандирован в состав Воловецкого районного суда Закарпатской области)

Гаева Людмила Вадимовна – судья Приморского районного суда города Одессы

Вознюк Оксана Леонидовна – судья Белоцерковского горрайонного суда Киевской области (судья назначена на должность только в июле 2024 года)

Кравченко Ярослава Владимировна – судья Соломенского районного суда города Киева (судья назначена на должность только в мае 2024 года)

Окружные административные суды

Голубь Виктория Анатольевна – судья Донецкого окружного административного суда

Рыщенко Андрей Юрьевич – судья Днепропетровского окружного административного суда

Судьи в отставке

Кушнир Игорь Витальевич – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в отставке

Бурлака Ирина Васильевна – судья Харьковского апелляционного суда в отставке

Напомним, что предыдущий конкурс на должность члена ВККС по квоте судей и судей в отставке полностью провалился.

21 января 2025 года Высший совет правосудия отказал в назначении на должность члена ВККС обоим претендентам, отобранным Конкурсной комиссией.

Автор: Вячеслав Хрипун

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