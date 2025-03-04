В Киеве будут судить мужчину, который бил и заставлял собаку есть фекалии

Таким образом мужчина жестоко «воспитывал» собаку за то, что она справила нужду в коридоре.

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В Киеве направили в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего мужчины, который жестоко «воспитывал» собаку за то, что она справила нужду в коридоре. Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, было установлено, что мужчина в присутствии 8-летней дочери издевался над собакой породы той-терьер, заставляя ее есть собственные фекалии, а также бил.

«Таким образом мужчина приучал 11-летнее животное к туалету. Ребенок, возмущенный действиями отца, снял все на видео, а ее мать позже предоставила это видео в качестве доказательства правоохранителям», – указали в прокуратуре.

Собаку изъяли у владельцев и передали волонтерам. Экспертиза показала, что в результате жестокого «воспитания» собака получила телесные повреждения подбородка и носа.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

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