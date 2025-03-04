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У Києві судитимуть чоловіка, який бив та змушував собаку їсти фекалії

21:46, 4 березня 2025
Таким чином чоловік жорстоко «виховував» собаку за те, що вона справила потреби в коридорі.
У Києві судитимуть чоловіка, який бив та змушував собаку їсти фекалії
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У Києві скерували до суду обвинувальний акт відносно 30-річного чоловіка, який жорстоко «виховував» собаку за те, що вона справила потреби в коридорі. Як повідомили у Київській міській прокуратурі, було встановлено, що чоловік, в присутності 8-річної доньки знущався з собаки породи той-тер’єр, змушуючи її їсти власні фекалії, а також бив.

«Таким чином чоловік привчав 11-річну тварину до туалету. Дитина, обурена діями батька, зняла все не відео, а її матір згодом надала це відео як доказ правоохоронцям», - вказали у прокуратурі.

Собаку вилучили у власників та передали волонтерам. Експертиза показала, що внаслідок жорстокого «виховання» собака отримала тілесні ушкодження підборіддя та носа.

Наразі обвинувальний акт скерували до суду для розгляду по суті.

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суд прокуратура Київ тварини

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