У Києві судитимуть чоловіка, який бив та змушував собаку їсти фекалії

Таким чином чоловік жорстоко «виховував» собаку за те, що вона справила потреби в коридорі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві скерували до суду обвинувальний акт відносно 30-річного чоловіка, який жорстоко «виховував» собаку за те, що вона справила потреби в коридорі. Як повідомили у Київській міській прокуратурі, було встановлено, що чоловік, в присутності 8-річної доньки знущався з собаки породи той-тер’єр, змушуючи її їсти власні фекалії, а також бив.

«Таким чином чоловік привчав 11-річну тварину до туалету. Дитина, обурена діями батька, зняла все не відео, а її матір згодом надала це відео як доказ правоохоронцям», - вказали у прокуратурі.

Собаку вилучили у власників та передали волонтерам. Експертиза показала, що внаслідок жорстокого «виховання» собака отримала тілесні ушкодження підборіддя та носа.

Наразі обвинувальний акт скерували до суду для розгляду по суті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій