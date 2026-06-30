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Чи мають юридичну силу в Україні документи, видані на тимчасово окупованих територіях

07:00, 30 червня 2026
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Нормативно-правові акти окупаційних адміністрацій РФ не визнаються Україною, не створюють правових наслідків та не потребують окремого оскарження чи скасування.
Чи мають юридичну силу в Україні документи, видані на тимчасово окупованих територіях
Фото: dniprorada.gov.ua
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Документи, видані окупаційними адміністраціями на тимчасово окупованих територіях, не визнаються державою та не породжують жодних юридичних наслідків. Водночас українське законодавство забезпечує механізми захисту прав громадян, які опинилися в таких обставинах. Про це нагадав Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради.

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Відповідно до частини третьої статті 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», будь-які рішення, акти чи інші документи, видані незаконно створеними органами або особами на тимчасово окупованій території, є недійсними та не мають юридичної сили.

Це означає, що нормативно-правові акти окупаційних адміністрацій рф не визнаються Україною, не створюють правових наслідків та не потребують окремого оскарження чи скасування.

Водночас законодавством передбачено виняток для окремих юридичних фактів, що мають важливе значення для громадян.

Державна реєстрація можлива щодо:

- народження;

- смерті;

- встановлення батьківства;

- укладення шлюбу;

- розірвання шлюбу.

Підставою для проведення державної реєстрації можуть бути:

- документи, які підтверджують відповідний факт, незалежно від місця їх видачі;

- рішення суду.

Для проведення державної реєстрації громадяни України або їхні законні представники можуть звернутися до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) на підконтрольній Україні території. До заяви необхідно додати документи, що підтверджують відповідний юридичний факт.

Орган ДРАЦС зобов’язаний прийняти заяву та розглянути подані матеріали. Якщо наданих документів недостатньо для проведення державної реєстрації, заявнику роз’яснюють право звернутися до суду для встановлення відповідного факту.

Після набрання законної сили рішенням суду, орган ДРАЦС проводить державну реєстрацію та вносить відповідні відомості до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

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