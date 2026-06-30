Имеют ли юридическую силу в Украине документы, выданные на временно оккупированных территориях

Нормативно-правовые акты оккупационных администраций РФ не признаются Украиной, не создают правовых последствий и не требуют отдельного обжалования или отмены.

Фото: dniprorada.gov.ua

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Документы, выданные оккупационными администрациями на временно оккупированных территориях, не признаются государством и не порождают никаких юридических последствий. В то же время украинское законодательство обеспечивает механизмы защиты прав граждан, оказавшихся в таких обстоятельствах. Об этом напомнил Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.

В соответствии с частью третьей статьи 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» любые решения, акты или иные документы, выданные незаконно созданными органами или лицами на временно оккупированной территории, являются недействительными и не имеют юридической силы.

Это означает, что нормативно-правовые акты оккупационных администраций РФ не признаются Украиной, не создают правовых последствий и не требуют отдельного обжалования или отмены.

Вместе с тем законодательством предусмотрено исключение для отдельных юридических фактов, имеющих важное значение для граждан.

Государственная регистрация возможна в отношении:

рождения;

смерти;

установления отцовства;

заключения брака;

расторжения брака.

Основанием для проведения государственной регистрации могут быть:

документы, подтверждающие соответствующий факт, независимо от места их выдачи;

решение суда.

Для проведения государственной регистрации граждане Украины или их законные представители могут обратиться в любой орган государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) на подконтрольной Украине территории. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие соответствующий юридический факт.

Орган ГРАГС обязан принять заявление и рассмотреть представленные материалы. Если предоставленных документов недостаточно для проведения государственной регистрации, заявителю разъясняют право обратиться в суд для установления соответствующего факта.

После вступления решения суда в законную силу орган ГРАГС проводит государственную регистрацию и вносит соответствующие сведения в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

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