Приостановление сроков давности во время мобилизации: как изменятся сроки давности для коррупционных дел НАБУ и САП

Станет ли военная служба основанием для приостановления сроков давности: анализ законопроекта № 15354.

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В парламенте зарегистрирован очередной законопроект № 15354, который, по словам его инициаторов, направлен на выполнение взятых Украиной обязательств по борьбе с коррупцией. Официальная цель документа — обеспечить неотвратимость наказания за умышленные коррупционные преступления и устранить возможность искусственного затягивания процессов. Однако предложенные изменения в статью 49 УК Украины вызывают серьезную обеспокоенность среди юридического сообщества из-за потенциального конфликта с нормами Конституции и недавними выводами Верховного Суда.

Два инструмента против сроков давности: как это повлияет на практику

Законопроект предлагает изложить часть вторую статьи 49 Уголовного кодекса в новой редакции.

Военная служба как основание для приостановления давности

Это касается исключительно дел, которые расследуются детективами НАБУ или где обвинение поддерживает САП. Если такой фигурант мобилизован или ушел на службу по контракту, и суд приостановил производство по делу — сроки давности также приостанавливаются до момента его увольнения или возобновления суда.

Приостановление с момента передачи в суд

Для тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений течение давности приостанавливается автоматически в момент направления обвинительного акта в суд. Возобновляется оно только в случае возвращения акта прокурору из-за недостатков.

Напомним, что по общему правилу, предусмотренному статьей 49 Уголовного кодекса Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если с момента совершения уголовного правонарушения и до вступления приговора в законную силу истекли установленные законом сроки давности — от 2 до 15 лет в зависимости от тяжести деяния.

Инициаторы проекта называют существующий подход в целом обоснованным, однако отмечают, что действующая модель регулирования создает риски злоупотребления процессуальными правами. В частности, сторона защиты может сознательно затягивать досудебное расследование или судебное разбирательство, нарушая процессуальные обязанности с целью недопущения вынесения приговора до истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Инициатива против устоявшейся судебной практики

Примечательно, что актуальная судебная практика сейчас, наоборот, сводится к тому, что само по себе приостановление судебного производства в связи с прохождением обвиняемым военной службы в Вооруженных Силах Украины не приостанавливает течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В соответствии со ст. 49 УК Украины течение давности приостанавливается только в случае уклонения лица от досудебного расследования или суда, а сама по себе военная служба по мобилизации не является таким уклонением. Кроме того, ст. 335 УПК Украины, которая позволяет приостановить судебное производство из-за мобилизации обвиняемого, не предусматривает автоматического приостановления сроков давности.

Такой подход отражен в постановлении Объединенной палаты Кассационного уголовного суда от 5 апреля 2021 года по делу № 328/1109/19, постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 2 февраля 2023 года по делу № 735/1121/20, а также подтвержден постановлением Второй судебной палаты КУС ВС от 12 мая 2026 года по делу № 607/15056/21, где разъяснен порядок исчисления сроков давности в случаях уклонения от следствия или суда.

Предложенные изменения фактически призваны изменить этот подход, прямо предусмотрев приостановление течения сроков давности на период службы.

Борьба со затягиванием процесса или сужение процессуальных гарантий: риски законопроекта

Законопроект связывает прохождение военной службы отдельными категориями обвиняемых с приостановлением течения сроков давности, что может привести к менее благоприятным процессуальным последствиям по сравнению с лицами, не проходящими военную службу. В соответствии со статьей 65 Конституции Украины, защита Отечества является конституционной обязанностью граждан. Это означает, что выполнение воинского долга может привести к менее благоприятным процессуальным последствиям по сравнению с лицами, не проходящими военную службу, что может стать предметом оценки с точки зрения принципов справедливости и пропорциональности правового регулирования.

Авторы законопроекта называют фиктивную мобилизацию в Силы обороны Украины одним из распространенных негативных примеров того, как сторона защиты сознательно затягивает процесс досудебного расследования или судебного разбирательства. И действительно, такие случаи происходят, и они требуют законодательного урегулирования, однако институт сроков давности существует не для освобождения виновных от ответственности, а для обеспечения баланса между интересами государства в уголовном преследовании и правом лица на правовую определенность и рассмотрение дела в течение разумного срока.

Что же касается приостановки сроков давности с момента передачи акта в суд, то предложенный механизм также может повлиять на соблюдение принципа разумного срока судебного разбирательства. Если течение сроков давности будет приостанавливаться с момента направления обвинительного акта в суд, это потенциально уменьшает значение сроков давности как процессуальной гарантии и может ослабить стимулы к оперативному рассмотрению уголовных производств. В условиях длительного судебного разбирательства, обусловленного перегруженностью судов или другими объективными причинами, обвиняемый может долгое время находиться в состоянии правовой определенности, что может нарушать требования статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно рассмотрения дела в течение разумного срока.

Предложенные изменения могут существенно изменить баланс между интересами государства в обеспечении неотвратимости уголовной ответственности и процессуальными гарантиями лица, закрепленными в статье 2 УПК Украины. Является ли такое вмешательство необходимым и пропорциональным поставленной цели, вероятно, станет предметом профессиональной дискуссии во время рассмотрения законопроекта в парламенте.

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