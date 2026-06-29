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Незаконно начислили «боевые» более чем на 1 млн грн: будут судить должностных лиц воинской части

23:48, 29 июня 2026
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В настоящее время суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
Незаконно начислили «боевые» более чем на 1 млн грн: будут судить должностных лиц воинской части
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Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира воинской части и его заместителя — начальника штаба. Они, действуя по предварительному сговору, обеспечили безосновательное начисление и выплату дополнительного денежного вознаграждения двум подчиненным военнослужащим за якобы непосредственное участие в боевых действиях на территории Донецкой области в составе внештатных мобильных огневых групп. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

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Для реализации преступного умысла начальник штаба вносил заведомо ложные сведения в рапорты о выполнении боевых задач, которые стали основанием для начисления дополнительного вознаграждения. В свою очередь, командир воинской части, достоверно зная об отсутствии законных оснований для таких выплат, издавал соответствующие приказы и давал устные указания по дальнейшему оформлению фиктивных документов.

Так, в течение мая 2024 года — июня 2025 года в официальные документы систематически вносились ложные сведения о пребывании военнослужащих в районах ведения боевых действий на территории Донецкой области. На самом деле они не принимали непосредственного участия в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны и в указанные периоды находились на территории Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской и Николаевской областей, выполняли служебные обязанности, не связанные с ведением боевых действий.

В результате противоправных действий обвиняемых военнослужащим были безосновательно начислены и выплачены дополнительные денежные вознаграждения на общую сумму более 1,055 млн грн.

По ходатайству прокурора суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога: бывшему командиру воинской части — 1 064 960 грн, начальнику штаба — 499 200 грн. Последний уже внес определенный судом залог. Также по ходатайству прокурора наложен арест на имущество обвиняемых.

В то же время бывший командир воинской части уже является обвиняемым в другом уголовном производстве. В мае 2026 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении него и двух подчиненных военнослужащих по ч. 4 ст. 410 УК Украины. По данным следствия, в течение мая — октября 2025 года они присвоили почти 20 тыс. литров горюче-смазочных материалов воинской части на сумму около 1 млн грн.

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суд прокуратура

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