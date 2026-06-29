Незаконно нарахували «бойові» на понад 1 млн грн: судитимуть посадовців військової частини

Наразі суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира військової частини та його заступника – начальника штабу. Вони, діючи за попередньою змовою, забезпечили безпідставне нарахування та виплату додаткової грошової винагороди двом підлеглим військовослужбовцям за нібито безпосередню участь у бойових діях на території Донецької області у складі позаштатних мобільних вогневих груп. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Для реалізації протиправного умислу начальник штабу вносив завідомо неправдиві відомості до рапортів про виконання бойових завдань, які стали підставою для нарахування додаткової винагороди. У свою чергу, командир військової частини, достовірно знаючи про відсутність законних підстав для таких виплат, видавав відповідні накази та надавав усні вказівки щодо подальшого оформлення фіктивних документів.

Так, упродовж травня 2024 року – червня 2025 року до офіційних документів систематично вносилися неправдиві відомості про перебування військовослужбовців у районах ведення бойових дій на території Донецької області. Насправді вони не брали безпосередньої участі у бойових діях чи заходах із забезпечення національної безпеки і оборони та в зазначені періоди перебували на території Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, Львівської та Миколаївської областей, виконували службові обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій.

Унаслідок протиправних дій обвинувачених військовослужбовцям безпідставно нараховано та виплачено додаткову грошову винагороду на загальну суму понад 1,055 млн грн.

За клопотанням прокурора судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави: колишньому командиру військової частини – 1 064 960 грн, начальнику штабу – 499 200 грн. Останній уже вніс визначену судом заставу. Також за клопотанням прокурора накладено арешт на майно обвинувачених.

Водночас колишній командир військової частини вже є обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні. У травні 2026 року до суду скеровано обвинувальний акт стосовно нього та двох підлеглих військовослужбовців за ч. 4 ст. 410 КК України. За даними слідства, упродовж травня – жовтня 2025 року вони привласнили майже 20 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів військової частини на суму близько 1 млн грн.

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