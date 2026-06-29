Суд виніс вирок у справі про диверсію та поширення даних про розташування ЗСУ

Чоловік фотографував військові об’єкти та транспортні засоби й передавав через месенджер отримані зображення і відомості, що давали змогу ідентифікувати місця розташування ЗСУ.

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Хмельницький апеляційний суд підтвердив законність вироку жителю Хмельницького, визнаного винним у диверсії та несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, вчинених в умовах воєнного стану. Апеляційні скарги обвинуваченого та його захисника суд відхилив. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

За вироком суду, 22-річний хмельничанин через месенджер Telegram встановив зв’язок із невстановленими особами, від яких за грошову винагороду отримував завдання фотографувати місця розташування ЗСУ та вчиняти підпали об’єктів залізничної інфраструктури.

Упродовж липня-серпня 2024 року він фотографував військові об’єкти та транспортні засоби й передавав через месенджер отримані зображення і відомості, що давали змогу ідентифікувати місця розташування Збройних Сил України.

У вересні 2024 року, діючи на виконання отриманого завдання та з метою ослаблення держави, обвинувачений підпалив релейну шафу «ПОНАБ» на одній із залізничних ділянок. Внаслідок підпалу було пошкоджено елемент системи регулювання руху поїздів, що належить до об’єктів критичної інфраструктури АТ «Укрзалізниця» та має важливе народногосподарське й оборонне значення. За виконання цього завдання він отримав 200 доларів США.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області визнав його винним за частиною 2 статті 113 та частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України й призначив остаточне покарання у виді 15 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Не погодившись із вироком, сторона захисту оскаржила правову кваліфікацію дій обвинуваченого за статтею 113 КК України (диверсія). В апеляційних скаргах захисник та обвинувачений просили перекваліфікувати його дії на статтю 194 КК України – умисне знищення або пошкодження майна – та призначити мінімальне покарання.

На їхню думку, сторона обвинувачення не довела, що релейна шафа є об’єктом, який має важливе народногосподарське та оборонне значення, а дії обвинуваченого були спрямовані саме на пошкодження такого об’єкта.

Апеляційний суд відхилив ці доводи. Колегія суддів зазначила, що відповідно до інформації АТ «Укрзалізниця» релейна шафа «ПОНАБ» є об’єктом критичної інфраструктури залізничного транспорту. Її пошкодження або знищення може спричинити порушення роботи залізниці, суттєво обмежити логістичні можливості держави, а в умовах воєнного стану – негативно вплинути на обороноздатність країни. Крім того, за висновками фахівців, вихід з ладу такого обладнання створює ризики для безпеки руху поїздів та за певних обставин може призвести до аварій.

Суд також врахував докази, які свідчать про обізнаність обвинуваченого щодо призначення релейної шафи та можливих наслідків її знищення. Матеріали справи підтвердили, що він усвідомлював значення обраного об’єкта залізничної інфраструктури, розумів суспільно небезпечний характер своїх дій та виконував завдання осіб, які діяли в інтересах держави-агресора з метою ослаблення держави.

Тому апеляційний суд погодився з висновком місцевого суду та визнав правильною кваліфікацію дій підсудного як диверсії, вчиненої в умовах воєнного стану.

З повним текстом ухвали апеляційного суду у справі № 686/3055/25 можна буде ознайомитись у ЄДРСР.

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