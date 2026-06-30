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Служба дисциплінарних інспекторів ВРП шукає працівників: зарплата — майже 30 тисяч грн

09:43, 30 червня 2026
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Служба дисциплінарних інспекторів ВРП шукає нового працівника.
Служба дисциплінарних інспекторів ВРП шукає працівників: зарплата — майже 30 тисяч грн
Фото: REUTERS/Mike Blake
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Служба дисциплінарних інспекторів секретаріату Вищої ради правосуддя оголосила набір працівників до відділу організаційного забезпечення.

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Як повідомили у ВРП, відкрито вакансію провідного спеціаліста відділу організаційного забезпечення служби дисциплінарних інспекторів. Посадовий оклад становить 29 184 грн.

Кандидатів запрошують надсилати резюме на електронну адресу [email protected] до 31 липня.

У ВРП зазначили, що у період воєнного стану діє спрощена процедура добору працівників на державну службу, однак усі кандидати мають відповідати вимогам до державних службовців категорії «В».

Резюме розгляне керівник служби дисциплінарних інспекторів. Із кандидатами, які відповідатимуть вимогам за досвідом роботи, зв'яжуться.

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ВРП Служба дисциплінарних інспекторів

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