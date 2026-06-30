Через скорочене ім'я «Люба» в довідці ПФУ не зарахував стаж і відмовив у пенсії — суд визнав це незаконним

Суд визнав, що людина не повинна втрачати право на пенсію через помилки в документах, допущені не з її вини.

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Недоліки в оформленні документів, допущені роботодавцем або архівом, не можуть позбавляти людину права на зарахування страхового стажу. Такого висновку дійшов Полтавський окружний адміністративний суд, зобов'язавши Пенсійний фонд повторно розглянути заяву про призначення пенсії.

Жінка успішно оскаржила в суді відмову Пенсійного фонду у призначенні пенсії за віком, яка була мотивована тим, що частину її роботи в колгоспі не зарахували до страхового стажу через недоліки в документах. Полтавський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що працівник не може нести негативні наслідки через помилки, допущені роботодавцем або архівною установою під час оформлення документів.

Обставини справи

Позивачка звернулася із заявою про призначення пенсії за віком. Заяву за принципом екстериторіальності розглядало Головне управління Пенсійного фонду України у Житомирській області, яке відмовило у призначенні пенсії через недостатній страховий стаж.

ГУ ПФУ у Житомирській області не зарахувало до страхового стажу період роботи жінки в колгоспі ім. Гоголя з 2 серпня 1982 року по 26 січня 1984 року.

Відмову мотивували тим, що в трудовій книжці колгоспника відсутні відомості про встановлений річний мінімум трудової участі («вихододнів»), а в архівній довідці ім’я працівниці було зазначене у скороченій формі («Люба»), яка не збігалася з повним написанням імені у паспорті.

Позивачка зазначала, що записи до трудової книжки вносив роботодавець, а не вона особисто, тому не може відповідати за правильність їх оформлення. Крім того, скорочене написання імені в архівних документах не означає, що документи стосуються іншої особи.

Що встановив суд

Суд зазначив, що відповідно до законодавства трудова книжка є основним документом, який підтверджує стаж роботи. Водночас архівні документи у цій справі не спростовують відомостей, що містяться у трудовій книжці позивачки.

У трудовій книжці містилися записи про прийняття позивачки на роботу до колгоспу 2 серпня 1982 року, її звільнення 26 січня 1984 року, а також посилання на відповідні накази, на підставі яких були внесені ці записи.

Суд звернув увагу, що сама по собі відсутність у трудовій книжці відомостей про встановлений роботодавцем річний мінімум трудової участі не свідчить про відсутність стажу або невиконання працівником такого мінімуму. Навпаки, у трудовій книжці були відомості про виконання трудової участі, а архівні документи також містили інформацію про кількість відпрацьованих людино-днів.

Оцінюючи розбіжності у написанні імені, суд зазначив, що архівна установа лише відтворює інформацію з переданих їй документів і не може змінювати їх зміст. Тому використання скороченої форми імені («Люба» замість повного імені) саме по собі не перешкоджає зарахуванню спірного періоду до страхового стажу, оскільки йдеться про одну й ту саму особу.

Суд у справі 440/6940/24 наголосив, що неправильне ведення трудової документації роботодавцем або неточності в архівних документах не повинні мати негативних наслідків для працівника. Особа не може нести відповідальність за правильність ведення трудової книжки чи інших документів, які оформлювалися нею не особисто.

Крім того, суд послався на правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 24 травня 2018 року у справі № 490/12392/16-а, відповідно до якої недоліки у заповненні трудової книжки не можуть бути підставою для неврахування відповідного періоду роботи при обчисленні стажу для призначення пенсії.

Що вирішив суд

Полтавський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов.

Суд визнав протиправним та скасував рішення Головного управління Пенсійного фонду України у Житомирській області про відмову у призначенні пенсії. Також суд зобов'язав ГУ ПФУ у Житомирській області зарахувати до страхового стажу позивачки період її роботи в колгоспі ім. Гоголя з 2 серпня 1982 року по 26 січня 1984 року та повторно розглянути заяву про призначення пенсії з урахуванням правової оцінки, наданої судом.

Крім того, на користь позивачки суд стягнув із ГУ ПФУ у Житомирській області 1211,20 грн сплаченого судового збору.

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