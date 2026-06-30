До 7 років ув'язнення чи винагорода від МВС: яку зброю тепер заборонено декларувати цивільним

Законопроєкт передбачає новий механізм добровільної передачі окремих видів зброї за грошову винагороду.

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В Україні можуть запровадити грошову винагороду для цивільних осіб, які добровільно передадуть державі окремі види озброєння, необхідні силам безпеки й оборони. Законопроєкт №15351 передбачає внесення змін до законів «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» та «Про Національну поліцію».

Чому з’явилася ініціатива

Відповідно до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» цивільні мають декларувати озброєння. Водночас значна кількість зброї та боєприпасів опинилася поза централізованим військовим обліком. Наразі закон не передбачає економічного стимулювання для її передачі державі, зокрема щодо видів зброї та боєприпасів, які мають значну цінність для сил безпеки й оборони.

У той же час практика бойових дій показує, що частину такого озброєння, можна повторно використовувати після перевірки, ремонту, відновлення або утилізації окремих елементів.

Крім того, наявність у цивільному обігу певних видів військового озброєння підвищує ризики для громадської безпеки, сприяє формуванню нелегального ринку зброї та ускладнює ефективний державний контроль за її обігом.

Що пропонують змінити

Законопроєктом пропонується внести зміни до законів «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» та «Про Національну поліцію», які запровадять механізм виплати грошової винагороди за передачу державі окремих видів зброї.

Зокрема, Міністерство внутрішніх справ отримає повноваження формувати перелік критично важливого для потреб сил безпеки і оборони України озброєння. До включених до такого переліку зразків вогнепальної зброї та боєприпасів більше не застосовуватиметься механізм декларування — їх пропонується передавати Національній поліції за грошову винагороду.

Порядок виплати такої винагороди визначатиме МВС. При цьому передача зброї та боєприпасів Національній поліції за встановленою процедурою вважатиметься добровільною здачею органам влади зброї та бойових припасів.

Водночас Закон «Про Національну поліцію» пропонується доповнити новими повноваженнями поліції щодо приймання від населення визначених МВС видів критично важливого озброєння із виплатою грошової винагороди. Також передбачено внесення відповідних відомостей до інформаційних обліків Національної поліції.

Реалізація законопроєкту потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету. Зараз картка законопроєкту не містить фінансового обґрунтування. Остаточний обсяг фінансування визначатиме Кабмін після затвердження порядку реалізації закону та оцінки кількості громадян, які скористаються новим механізмом.

У пояснювальній записці зазначено, що одним із можливих джерел фінансування може стати скорочення видатків програми «Резервний фонд». Автори документа вважають, що витрати компенсуються отриманням критично важливого озброєння для потреб українських військових.

Однак, попри заохочувальну ідею запровадження фінансових стимулів для цивільних осіб за передачу зброї державі, законопроєкт не визначає розмір грошової винагороди.

У разі ухвалення законопроєкту, відповідні зміни почнуть діяти діяти наступного дня після публікації. Кабінет міністрів за 3 місяці має ухвалити потрібні підзаконні акти та привести всі чинні правила у відповідність до нього.

Правило 24 годин

Водночас паралельно із запропонованими змінами в Україні вже діють окремі правила поводження зі знайденою зброєю та її обігом.

Знайдену зброю громадянин зобов’язаний здати або повідомити про неї протягом 24 годин після інформування поліції (за номерами 102 або 112).

У чинному законодавстві також визначено перелік зброї, яку за жодних умов не можна декларувати та залишати у власності. До нього належать великокаліберна нарізна зброя (від 12,7 мм), гладкоствольна (від 23 мм), кулемети, міномети, ПЗРК та гранатомети. Крім того, до цього переліку «забороненого для цивільних» озброєння МВС пропонує додати окрему категорію — критично важливу зброю, яка фактично підлягатиме викупу.

Зброя, яка була знаряддям або засобом вчинення злочину, а також зброя з незаконно видаленим або зміненим маркуванням (спиляними номерами), не підлягає ні викупу, ні декларуванню — таке озброєння підлягає вилученню поліцією.

Відомості про передану зброю вноситимуться до інформаційних обліків Національної поліції.

Варто додати, що нині статтею 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» встановлено кримінальну відповідальність за незаконні дії зі зброєю. Зокрема, носіння, зберігання, придбання, передача або збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Також передбачено, що носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без відповідного дозволу караються штрафом, громадськими роботами, пробаційним наглядом, обмеженням волі або позбавленням волі на строк до трьох років.

Втім, частиною третьою цієї статті визначено, що не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, передбачені відповідними частинами статті.

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