До 7 лет лишения свободы или вознаграждение от МВД: какое оружие теперь запрещено декларировать гражданским

Законопроект предусматривает новый механизм добровольной передачи отдельных видов оружия за денежное вознаграждение.

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В Украине могут запустить денежное вознаграждение для гражданских лиц, которые добровольно передадут государству отдельные виды вооружения, необходимые силам безопасности и обороны. Законопроект №15351 предусматривает внесение изменений в законы «Об участии гражданских лиц в защите Украины» и «О Национальной полиции».

Почему появилась инициатива

В соответствии с Законом Украины «Об участии гражданских лиц в защите Украины» граждане обязаны декларировать оружие. Однако значительное количество оружия и боеприпасов оказалось вне централизованного военного учета. При этом закон не предусматривает экономического стимулирования для его передачи государству, в частности в отношении видов оружия и боеприпасов, которые имеют значительную ценность для сил безопасности и обороны.

В то же время практика боевых действий показывает, что часть такого вооружения может быть повторно использована после проверки, ремонта, восстановления или утилизации отдельных элементов.

Кроме того, наличие в гражданском обороте отдельных видов военного вооружения повышает риски для общественной безопасности, способствует формированию нелегального рынка оружия и усложняет эффективный государственный контроль за его оборотом.

Что предлагают изменить

Законопроектом предлагается внести изменения в законы «Об участии гражданских лиц в защите Украины» и «О Национальной полиции», которые введут механизм выплаты денежного вознаграждения за передачу государству отдельных видов оружия.

В частности, Министерство внутренних дел получит полномочия формировать перечень критически важного для нужд сил безопасности и обороны Украины вооружения. В отношении образцов огнестрельного оружия и боеприпасов, включенных в такой перечень, больше не будет применяться механизм декларирования — их предлагается передавать Национальной полиции за денежное вознаграждение.

Порядок выплаты такого вознаграждения будет определяться МВД. При этом передача оружия и боеприпасов Национальной полиции по установленной процедуре будет считаться добровольной сдачей оружия и боеприпасов органам власти.

В то же время Закон «О Национальной полиции» предлагается дополнить новыми полномочиями полиции по приему от населения определенных МВД видов критически важного вооружения с выплатой денежного вознаграждения. Также предусмотрено внесение соответствующих данных в информационные учеты Национальной полиции.

Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Сейчас карточка законопроекта не содержит финансового обоснования. Окончательный объем финансирования будет определять Кабинет Министров после утверждения порядка реализации закона и оценки количества граждан, которые воспользуются новым механизмом.

В пояснительной записке указано, что одним из возможных источников финансирования может стать сокращение расходов программы «Резервный фонд». Авторы документа считают, что затраты компенсируются получением критически важного вооружения для нужд украинских военных.

Однако, несмотря на стимулирующую идею финансового вознаграждения для граждан за передачу оружия государству, законопроект не определяет размер денежной выплаты.

В случае принятия законопроекта соответствующие изменения вступят в силу на следующий день после публикации. Кабинет Министров в течение 3 месяцев должен принять необходимые подзаконные акты и привести действующие правила в соответствие с ним.

Правило 24 часов

В то же время параллельно с предлагаемыми изменениями в Украине уже действуют отдельные правила обращения с найденным оружием и его оборотом.

Найденное оружие гражданин обязан сдать или сообщить о нем в течение 24 часов после информирования полиции (по номерам 102 или 112).

В действующем законодательстве также определен перечень оружия, которое ни при каких условиях нельзя декларировать и оставлять в собственности. К нему относятся крупнокалиберное нарезное оружие (от 12,7 мм), гладкоствольное (от 23 мм), пулеметы, минометы, ПЗРК и гранатометы.

Кроме того, в этот перечень «запрещенного для гражданских» вооружения МВД предлагает добавить отдельную категорию — критически важное оружие, которое фактически будет подлежать выкупу.

Оружие, которое было орудием или средством совершения преступления, а также оружие с незаконно удаленной или измененной маркировкой (спиленными номерами), не подлежит ни выкупу, ни декларированию — такое вооружение подлежит изъятию полицией.

Сведения о переданном оружии будут вноситься в информационные учеты Национальной полиции.

Следует отметить, что в настоящее время статьей 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» установлена уголовная ответственность за незаконные действия с оружием. В частности, ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Также предусмотрено, что ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без соответствующего разрешения наказываются штрафом, общественными работами, пробационным надзором, ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

Вместе с тем частью третьей этой статьи установлено, что не подлежит уголовной ответственности лицо, которое добровольно сдало органам власти огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, предусмотренные соответствующими частями статьи.

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