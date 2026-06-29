В Киеве готовят графики отключений света: для каждого адреса они будут индивидуальными

Для каждого адреса будет формироваться индивидуальный график.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице готовят графики возможных отключений электроэнергии. Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети, отвечая на вопросы пользователей в комментариях.

В компании отметили, что ранее применявшееся разделение потребителей на группы в настоящее время не используется.

Вместо этого для каждого адреса будет формироваться индивидуальный график. Он будет зависеть от конкретного дома и его технической возможности получать электроснабжение из сети.

Таким образом, жители соседних домов могут иметь разные графики возможных отключений.

На данный момент официально о введении графиков в Киеве не сообщалось. Накануне гендиректор Yasno Сергей Коваленко предупредил, что из-за повышения температуры в ближайшие дни энергосистема Украины будет работать в очень напряженном режиме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.