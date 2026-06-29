  1. В Украине

В Киеве готовят графики отключений света: для каждого адреса они будут индивидуальными

12:26, 29 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для каждого адреса будет формироваться индивидуальный график.
В Киеве готовят графики отключений света: для каждого адреса они будут индивидуальными
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице готовят графики возможных отключений электроэнергии. Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети, отвечая на вопросы пользователей в комментариях.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В компании отметили, что ранее применявшееся разделение потребителей на группы в настоящее время не используется.

Вместо этого для каждого адреса будет формироваться индивидуальный график. Он будет зависеть от конкретного дома и его технической возможности получать электроснабжение из сети.

Таким образом, жители соседних домов могут иметь разные графики возможных отключений.

На данный момент официально о введении графиков в Киеве не сообщалось. Накануне гендиректор Yasno Сергей Коваленко предупредил, что из-за повышения температуры в ближайшие дни энергосистема Украины будет работать в очень напряженном режиме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев свет графики отключений света

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ЕСПЧ: государство не может препятствовать воссоединению семьи беженца из-за документов, которые объективно невозможно получить

Если беженец не может предоставить документы по причинам, не зависящим от него, государство должно обеспечить альтернативные способы подтверждения семейных связей и не затягивать процедуру воссоединения семьи.

Старые КЭП будут действовать до окончания срока действия сертификатов: Минцифры отложило переход на новые правила генерации электронных подписей

В Минцифре разъяснили, как Украина будет переходить на новый стандарт криптографической защиты «Купина» и что это будет означать для пользователей электронной подписи.

Могут ли заставить подписать срочный договор, когда можно увольняться без отработки и чем отличается ЦПД от трудового договора

Трудовой договор без ошибок: топ-5 вопросов, которые чаще всего задают работники.

Военнослужащим ограничат доступ к азартным играм через реестры: правительство запускает автоматическую систему проверки

Правительство ввело механизм проверки военнослужащих при участии в азартных играх, который будет работать через взаимодействие государственных реестров и блокировать доступ в случае совпадения данных.

Владельцев громких автомобилей и мотоциклов ждут штрафы до 34 тысяч грн и лишение водительских прав

За чрезмерный шум от автомобилей и мотоциклов предлагают штрафовать до 34 тыс. грн и лишать водительских прав во время войны.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]