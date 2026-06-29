У Києві готують графіки відключень світла: для кожної адреси вони будуть індивідуальними

Для кожної адреси формуватиметься індивідуальний графік.

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У столиці готують графіки можливих відключень електроенергії. Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі, відповідаючи на запитання користувачів у коментарях.

У компанії зазначили, що раніше застосовуваний поділ споживачів на групи наразі не використовується.

Натомість для кожної адреси формуватиметься індивідуальний графік. Він залежатиме від конкретного будинку та його технічної можливості отримувати електропостачання з мережі.

Таким чином, жителі сусідніх будинків можуть мати різні графіки можливих відключень.

Наразі офіційно про запровадження графіків у Києві не повідомляли. Напередодні гендиректор Yasno Сергій Коваленко попередив, що через підвищення температури найближчими днями енергосистема України працюватиме в дуже напруженому режимі.

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