  1. В Україні

У Києві готують графіки відключень світла: для кожної адреси вони будуть індивідуальними

12:26, 29 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для кожної адреси формуватиметься індивідуальний графік.
У Києві готують графіки відключень світла: для кожної адреси вони будуть індивідуальними
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці готують графіки можливих відключень електроенергії. Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі, відповідаючи на запитання користувачів у коментарях.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У компанії зазначили, що раніше застосовуваний поділ споживачів на групи наразі не використовується.

Натомість для кожної адреси формуватиметься індивідуальний графік. Він залежатиме від конкретного будинку та його технічної можливості отримувати електропостачання з мережі.

Таким чином, жителі сусідніх будинків можуть мати різні графіки можливих відключень.

Наразі офіційно про запровадження графіків у Києві не повідомляли. Напередодні гендиректор Yasno Сергій Коваленко попередив, що через підвищення температури найближчими днями енергосистема України працюватиме в дуже напруженому режимі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ світло графіки відключень світла

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ЄСПЛ: держава не може блокувати возз'єднання сім'ї біженця через документи, які об'єктивно неможливо отримати

Якщо біженець не може надати документи з причин, що не залежать від нього, держава повинна забезпечити альтернативні способи підтвердження сімейних зв'язків та не затягувати процедуру возз'єднання сім'ї.

Старі КЕП діятимуть до кінця строку сертифікатів: Мінцифри відтермінувало перехід на нові правила генерації електронних підписів

У Мінцифри роз'яснили, як Україна переходитиме на новий стандарт криптографічного захисту «Купина» та що це означатиме для користувачів електронного підпису.

Трудовий договір без помилок: топ-5 запитань, які найчастіше ставлять працівники

Чи можуть змусити підписати строковий договір, коли можна звільнятися без відпрацювання та чим відрізняється ЦПД від трудового договору.

Військовослужбовців обмежать у доступі до азартних ігор через реєстри: Уряд запускає автоматичну систему перевірки

Уряд запровадив механізм перевірки військових під час участі в азартних іграх, який працюватиме через взаємодію державних реєстрів і блокуватиме доступ у разі збігу даних.

Власників гучних автомобілів та мотоциклів чекають штрафи до 34 тисяч грн і позбавлення водійських прав

За надмірний шум від автомобілів і мотоциклів пропонують штрафувати до 34 тисяч грн та позбавляти водійських прав під час війни.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]