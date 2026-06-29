Звільненим з полону пропонують надати рік відстрочки за кредитами та іншими платежами

Відстрочку платежів хочуть збільшити із шести місяців до одного року, а на час лікування — продовжувати ще довше.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Громадянам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, можуть суттєво розширити гарантії щодо виконання фінансових зобов'язань.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який пропонує удвічі збільшити строк відстрочення платежів після звільнення з полону — із шести місяців до одного року.

Якщо після повернення людина проходитиме лікування, цей строк продовжуватиметься на весь період перебування в медичному закладі.

Ініціатори змін пояснюють, що нинішніх шести місяців часто недостатньо для фізичного та психологічного відновлення і повернення до звичного життя.

Законопроєкт «Про внесення зміни до статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» щодо уточнення питань відстрочення платежів за зобов'язаннями» пропонує уточнити чинні норми щодо відстрочення виконання фінансових зобов'язань для колишніх полонених.

На який строк хочуть відкласти виконання фінансових зобов'язань

Законопроєктом пропонується змінити абзац перший частини першої статті 16 профільного закону.

Згідно з новою редакцією, особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, на час перебування в полоні та протягом одного року після звільнення звільнятимуться від обов'язку виконання зобов'язань, а також від нарахування та сплати (передання) неустойки — штрафів і пені — за їх порушення. Після звільнення вони також матимуть право на проведення реструктуризації своєї заборгованості.

Що зміниться для тих, хто після полону проходитиме лікування

Однією з ключових новацій законопроєкту є врегулювання ситуації, коли після звільнення людина потребує тривалого лікування.

Документ пропонує встановити, що якщо особа після звільнення перебуває на лікуванні в закладі охорони здоров'я, строк відстрочення платежів за її зобов'язаннями автоматично продовжуватиметься на весь період лікування. Чинне законодавство такої норми не містить.

Чому автори законопроєкту пропонують змінити чинні правила

Зараз закон гарантує звільнення від виконання зобов'язань лише протягом шести місяців після звільнення. На думку авторів документа, цього періоду недостатньо для адаптації людини після пережитого полону. Крім того, чинна редакція закону не враховує випадки, коли звільнені особи змушені проходити тривале лікування та потребують більше часу, щоб повернутися до виконання фінансових зобов'язань.

Саме тому законопроєкт 15357 пропонує збільшити строк відстрочення платежів до одного року та передбачити його продовження на час лікування після звільнення.

Які гарантії залишаються без змін

Порівняльна таблиця до законопроєкту свідчить, що документ не скасовує вже чинні гарантії для колишніх полонених. Зокрема, після звільнення вони, як і раніше, матимуть право на реструктуризацію своєї заборгованості. Також не змінюється норма, яка надає дружині або чоловікові такої особи право на реструктуризацію заборгованості за кредитами перед банками та іншими фінансовими установами.

Автори законопроєкту зазначають, що його реалізація не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України. Очікується, що ухвалення документа дозволить удосконалити механізм відстрочення платежів для осіб, які пережили позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та забезпечити їм більше часу для відновлення після звільнення.

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