Суд у Вінниці призначив чоловіку 3 роки тюрми за погрози вбивством прокурору під час засідання

За сукупністю вироків у результаті чоловік позбавили волі на 7 років та 6 місяців.

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Вінницький міський суд Вінницької області розглянув кримінальне провадження щодо чоловіка, обвинуваченого у погрозах працівнику правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України).

Обставини справи

Як встановив суд, інцидент стався під час розгляду іншої справи в судовому засіданні, де чоловіка обвинувачували у крадіжці, вчиненій у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Під час засідання обвинувачений почав висловлюватися нецензурною лайкою та погрожувати завданням шкоди життю та здоров’ю працівнику правоохоронного органу, а саме прокурору через виконання ним його службових обов’язків.

Ігноруючи зауваження головуючої судді щодо непристойної поведінки чоловіка в залі судового засідання та припинення висловлювань погроз прокурору, обвинувачений продовжив погрожувати насильством та фізичною розправою прокурору, через що суддею було прийнято рішення видалити обвинуваченого із зали судового засідання.

Згодом, коли прокурор проходив повз камеру утримання, обвинувачений ударив кулаком по склу та знову висловив погрозу вбивством у бік прокурора..

Визнання вини

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину, підтвердив обставини події та погодився з кваліфікацією. Також він заявив про каяття.

За результатами судового розгляду суд визнав винним чоловіка у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК України та призначив йому покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України, з урахуванням вироку Вінницького міського суду Вінницької області від 20 січня 2026 року, шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого, обвинуваченому призначено остаточне покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Наразі, вирок ще не набрав законної сили.

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