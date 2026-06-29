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Суд в Виннице назначил мужчине три года тюрьмы за угрозы убийством прокурору во время заседания

22:18, 29 июня 2026
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По совокупности приговоров в результате мужчине назначено лишение свободы на 7 лет и 6 месяцев.
Суд в Виннице назначил мужчине три года тюрьмы за угрозы убийством прокурору во время заседания
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Винницкий городской суд Винницкой области рассмотрел уголовное производство в отношении мужчины, обвиняемого в угрозах работнику правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 УК Украины).

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Обстоятельства дела

Как установил суд, инцидент произошел во время рассмотрения другого дела в судебном заседании, где мужчину обвиняли в краже, совершенной в крупных размерах в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Во время заседания обвиняемый начал выражаться нецензурной бранью и угрожать причинением вреда жизни и здоровью работнику правоохранительного органа, а именно прокурору в связи с выполнением им своих служебных обязанностей.

Игнорируя замечания председательствующего судьи относительно непристойного поведения мужчины в зале судебного заседания и прекращения высказываний угроз в адрес прокурора, обвиняемый продолжил угрожать насилием и физической расправой прокурору, в связи с чем судьей было принято решение удалить обвиняемого из зала судебного заседания.

Позже, когда прокурор проходил мимо камеры содержания, обвиняемый ударил кулаком по стеклу и вновь высказал угрозу убийством в адрес прокурора.

Признание вины

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину, подтвердил обстоятельства происшествия и согласился с квалификацией. Также он заявил о раскаянии.

По результатам судебного рассмотрения суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 345 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ч. 4 ст. 70 УК Украины, с учетом приговора Винницкого городского суда Винницкой области от 20 января 2026 года, путем поглощения менее строгого наказания более строгим обвиняемому назначено окончательное наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.

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