Суд отказался останавливать массовое уничтожение более 500 гусей в жилом районе США

Суд в штате Алабама отклонил иск жителей, которые пытались заблокировать решение об эвтаназии более 500 гусей.

Фото: waff.com

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В США судья округа Мэдисон штата Алабама отклонил дело, целью которого было остановить эвтаназию гусей в жилом комплексе Heritage Plantation Subdivision, пишет WHNT.

Ассоциация домовладельцев (HOA) этого жилого района объявила о планах убрать более 500 гусей с помощью программы по их уничтожению, которую реализует Министерство сельского хозяйства США (USDA). В HOA заявили, что ранее пытались применять нелетальные методы, однако это не остановило рост популяции гусей.

Жители подали иск против ассоциации, попросив суд заблокировать планы по уничтожению птиц. Однако судья округа Мэдисон Патрик Тутен заявил, что не может удовлетворить ходатайство о предварительном судебном запрете по этому делу.

По словам судьи, истцы не выполнили ни одного из требований, необходимых для применения предварительного судебного обеспечения.

В частности, он отметил, что истцы не смогли доказать, какой именно ущерб они понесут в результате сокращения популяции гусей.

«Истцы не являются владельцами этих гусей и не утверждают, что имеет место незаконное изъятие имущества. Они не заявляют, что уничтожение популяции этих гусей приведет к обесцениванию их недвижимости. Они не требуют возмещения морального вреда из-за плана по уничтожению птиц. Они не представили никаких доказательств того, что сами понесут немедленный и непоправимый ущерб, как того требует закон», — отметил Патрик Тутен в своем постановлении.

Судья также добавил, что из-за отсутствия оснований для применения судебного запрета он удовлетворил ходатайство HOA о закрытии дела, поскольку обе стороны согласились, что вопрос о предварительном запрете был единственным предметом судебного разбирательства.

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