1 июля начнется кампания по отчетности о лоббистской деятельности

За непредставление или несвоевременное представление отчета предусмотрена административная ответственность.

Фото: Freepik

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что 1 июля 2026 года начинается очередная кампания по отчетности о лоббистской деятельности.

В соответствии с Законом Украины «О лоббировании» каждый лоббист обязан подавать отчет о лоббировании в Реестр прозрачности дважды в год (за каждое полугодие):

за первое полугодие — до 31 июля;

за второе — до 31 января следующего года.

Кто обязан отчитываться

Все лоббисты, зарегистрированные в Реестре, в том числе те, кто прекратил или приостановил свой статус с 1 января 2026 года (за период фактической деятельности в I квартале 2026 года).

Отчет подается в электронном виде. Он должен охватывать все сферы лоббирования, в которых работал лоббист, и содержать сведения о:

клиентах и бенефициарах лоббирования;

предметах лоббирования (нормативно-правовых актах, в отношении которых осуществлялось лоббирование);

объектах лоббирования (государственных органах и других субъектах, наделенных полномочиями по принятию нормативно-правовых актов, на которые оказывалось влияние в отношении предметов лоббирования);

договоре о предоставлении услуг по лоббированию (дате заключения, сроке действия и стоимости каждого договора о лоббировании в диапазонах);

суммах средств, израсходованных на лоббирование (в случае если лоббирование осуществлялось без заключения договора о лоббировании);

встречах и общении с должностными лицами, занимающими ответственное или особо ответственное положение;

взносах в поддержку политических партий и избирательных фондов.

Лоббисты уже имеют возможность заполнять черновик отчета в собственном электронном кабинете Реестра. Он не отображается в публичной части Реестра до момента подачи отчета.

За непредставление или несвоевременное представление отчета предусмотрена административная ответственность.

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