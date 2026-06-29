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1 липня розпочнеться кампанія звітування щодо лобістської діяльності

21:19, 29 червня 2026
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За неподання або несвоєчасне подання звіту передбачена адміністративна відповідальність.
1 липня розпочнеться кампанія звітування щодо лобістської діяльності
Фото: Freepik
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Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що 1 липня 2026 року починається чергова кампанія звітування щодо лобістської діяльності.

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Відповідно до Закону України «Про лобіювання» кожен лобіст має подавати звіт щодо лобіювання до Реєстру прозорості двічі на рік (за кожне півріччя):

- за перше півріччя – до 31 липня;

- за друге – до 31 січня наступного року.

Хто зобов'язаний звітувати

Усі лобісти, зареєстровані в Реєстрі, зокрема і ті, хто припинив та зупинив свій статус з 1 січня 2026 року (за період фактичної діяльності у I кварталі 2026 року).

Звіт подається в електронному вигляді. Він має охоплювати всі сфери лобіювання, в яких працював лобіст, і містити відомості про:

- клієнтів і бенефіціарів лобіювання;

- предмети лобіювання (нормативно-правові акти, щодо яких здійснювалось лобіювання);

- об’єкти лобіювання (державні органи та інші суб’єкти, наділені повноваженнями щодо ухвалення НПА, на які здійснювався вплив щодо предметів лобіювання);

- договір про надання послуг з лобіювання (дату укладення, строк дії та ціну кожного договору лобіювання в діапазонах);

- суми коштів, витрачені на лобіювання (у разі якщо лобіювання здійснювалось без укладення договору лобіювання);

- зустрічі та спілкування з посадовцями, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище;

- внески на підтримку політичних партій та виборчих фондів.

Лобісти вже мають можливість заповнювати чернетку звіту у власному електронному кабінеті Реєстру. Вона не відображається у публічній частині Реєстру до подання звіту.

 За неподання або несвоєчасне подання звіту передбачена адміністративна відповідальність.

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НАЗК

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