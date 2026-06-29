1 липня розпочнеться кампанія звітування щодо лобістської діяльності

За неподання або несвоєчасне подання звіту передбачена адміністративна відповідальність.

Фото: Freepik

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Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що 1 липня 2026 року починається чергова кампанія звітування щодо лобістської діяльності.

Відповідно до Закону України «Про лобіювання» кожен лобіст має подавати звіт щодо лобіювання до Реєстру прозорості двічі на рік (за кожне півріччя):

- за перше півріччя – до 31 липня;

- за друге – до 31 січня наступного року.

Хто зобов'язаний звітувати

Усі лобісти, зареєстровані в Реєстрі, зокрема і ті, хто припинив та зупинив свій статус з 1 січня 2026 року (за період фактичної діяльності у I кварталі 2026 року).

Звіт подається в електронному вигляді. Він має охоплювати всі сфери лобіювання, в яких працював лобіст, і містити відомості про:

- клієнтів і бенефіціарів лобіювання;

- предмети лобіювання (нормативно-правові акти, щодо яких здійснювалось лобіювання);

- об’єкти лобіювання (державні органи та інші суб’єкти, наділені повноваженнями щодо ухвалення НПА, на які здійснювався вплив щодо предметів лобіювання);

- договір про надання послуг з лобіювання (дату укладення, строк дії та ціну кожного договору лобіювання в діапазонах);

- суми коштів, витрачені на лобіювання (у разі якщо лобіювання здійснювалось без укладення договору лобіювання);

- зустрічі та спілкування з посадовцями, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище;

- внески на підтримку політичних партій та виборчих фондів.

Лобісти вже мають можливість заповнювати чернетку звіту у власному електронному кабінеті Реєстру. Вона не відображається у публічній частині Реєстру до подання звіту.

За неподання або несвоєчасне подання звіту передбачена адміністративна відповідальність.

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